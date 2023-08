Můj servis byl strašný propadák a první set katastrofa, ulevila si po postupu Nosková

Lindě Noskové (18) se ulevilo, že dokázala otočit utkání 2. kola turnaje WTA v Praze s indickou soupeřkou Ankitou Rainaovou (30) a postoupila po vítězství 1:6, 7:5, 6:1 do čtvrtfinále. Česká tenistka, která plní ve Stromovce roli turnajové čtyřky, nebyla v rozhovoru s novináři s výkonem spokojená a věří, že v pátek předvede proti Slovence Anně Karolíně Schmiedlové (28) lepší výkon.

"Určitě převažuje úleva. S touhle hráčkou bych asi nechtěla prohrát, ale hlavně po takovém blbém výkonu. Doufám, že to zítra trochu vylepším. Dneska to bylo větrné, slunko, dost nepříjemný zápas pro obě strany," uvedla Nosková.

Rainaová postoupila do hlavní části jako lucky loser a v úvodním kole vyřadila Barboru Strýcovou. Recept na ni dlouho nemohla najít ani Nosková. "Vypadalo to, že dávala strašné rány, ale ve skutečnosti to tak nebylo. Nemohla jsem najít rytmus, protože jsem si myslela, že to přiletí rychle, ale většinou to tak nebylo. Většinu míčů jsem měla před sebou a nelétaly tam, kam jsem chtěla. Ve druhém setu jsem si na to pomalé tempo už zvykla," popisovala.

Rozhovor s Lindou Noskovou Livesport

Předloňská vítězka juniorského Roland Garros ztratila první set za 27 minut a ve druhém prohrávala 1:3. "V tu chvíli jsem si ale stejně říkala, že to můžu v pohodě vyhrát, protože ten první set byl samozřejmě katastrofa. Ve druhém jsem se už ale pomalu zvedala a soupeřka nehrála tak bezchybně jako v prvním."

Jednasedmdesáté hráčce světa se podařilo duel otočit. "Přišlo mi, že soupeřka trochu polevila a měla jsem nějaké šance. Servisem jsem si moc nepomohla, ale když nešlo jedno, musela jsem spoléhat na druhé. Snažila jsem se hrát méně agresivně a bezhlavě. Měly jsme nějaké výměny a přišlo mi, že jsem byla v polovině druhého a hlavně celý třetí set v dohrávkách lepší."

Zatímco česká tenistka přišla sedmkrát o servis, podařilo se jí osmkrát Rainaovou brejknout. Od stavu 2:3 ve druhém setu vyhrála všech zbývajících sedm her při soupeřčině servisu. "Můj servis byl strašný propadák, ale ani její nebyl nebyl na jedničku. Proto bylo tolik brejků," podotkla.

Sestřih zápasu Rainaová – Nosková Livesport

Ve třetím setu je také rozhodčí upozornila na možné přerušení zápasu kvůli tmě. "Řešilo se, že každou chvíli, jak supervizorka a rozhodčí řeknou, že už je dost tmavo, tak se zápas ukončí. Poslední dva gamy za stavu 4:1 jsem opravdu chtěla dohrát, abychom nekončily zápas a nedohrávaly zítra za stavu 5:1 nebo 4:1 ve třetím, což by bylo ještě zajímavé."

Zatímco v prvním kole jasně vyřadila Američanku Elvinu Kalievovou, nyní s výkonem spokojená nebyla. "Dneska to samozřejmě nebylo nic moc. Předevčírem to byl trochu lehčí zápas. Byly to dva odlišné duely. Uvidíme, co si z těch dvou vezmu," uvedla Nosková, jež ve čtvrtfinále narazí na Schmiedlovou. "Obě hrajeme podobný tenis, takže uvidíme, jestli to bude výhoda, nebo ne. Uvidíme, kdo udělá chybu nebo první winner," dodala Nosková.

