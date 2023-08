Tennis Tracker: Pokračují prestižní turnaje v Kitzbühelu, Praze nebo Washingtonu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 4. srpna?

10:15 – Stefanos Tsitsipas odstartoval svůj debut na ATP 250 v Los Cabos suverénně, ale ve čtvrtfinále nebyl daleko od porážky. Nejvýše nasazený udolal po třech hodinách boje 6:7, 7:6, 6:2 Nicoláse Jarryho a po téměř třech měsících postoupil do semifinále. O třetí letošní finále a další možnost zabojovat o premiérový titul v probíhající sezoně bude usilovat proti Bornovi Čoričovi, či Iljovi Ivaškovi.

08:30 – Fanouškům na Livesport Prague Open se dnes představí hned šest českých tenistek. Tereza Martincová a Linda Nosková budou na Centrálním kurtu bojovat o postup do semifinále dvouhry, dvojice teenagerek Barbora Palicová s Dominikou Šalkovou a Nikola Bartůňková s Terezou Valentovou budou na 'jedničce' usilovat o překvapivý vzájemný finálový duel ve čtyřhře.

06:47 – Alex de Minaur vyhrál v Mexiku i 8. letošní zápas. Ve čtvrtfinále v Los Cabos zdolal podobně jako v březnu ve finále v Acapulcu Američana Tommyho Paula, tentokrát po setech 6:4, 3:6, 6:3 a vzájemnou bilanci vylepšil na 5:0. V semifinále se pátý nasazený Australan utká s Němcem Dominikem Köpferem (h2h 0:1).

Sestřih zápasu de Minaur – Paul Livesport

06:41 – Nabitý páteční program ve Washingtonu:

06:38 – Zhruba polovina čtvrtečního osmifinálového programu na společném turnaji ATP a WTA 500 ve Washingtonu se kvůli dešti neodehrála. Na kurt se vůbec nedostali Maria Sakkariová, Frances Tiafoe či ke šlágru Taylor Fritz s Andym Murraym. V pátek by se měl časový skluz smazat, na tenisty čekají osmifinálové dohrávky i následná čtvrtfinále.

06:00 – I v pátek bude ve světě tenisu co sledovat. Kromě toho, že pokračuje Livesport Prague Open, budou k vidění velmi zajímavé duely například ve Washingtonu, kde se utká Pegulaová se Svitolinovou nebo Sakkariová s Fernandezovou. Atraktivní souboj nabídne v hlavním městě USA i mužský turnaj, který svedl dohromady Fritze a Murrayho.