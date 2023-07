Lehečku nejprve vykolejil déšť, pak Paula na cestě do osmifinále zdolal v pěti setech

Lehečku nejprve vykolejil déšť, pak Paula na cestě do osmifinále zdolal v pěti setech

Jiří Lehečka (21) ve Wimbledonu porazil už třetího soupeře. Přestože s patnáctým hráčem světa Tommym Paulem (26) po dvouhodinové dešťové pauze poprvé na turnaji prohrál servis i set a ve čtvrté sadě nevyužil mečbol, Američana zdolal 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 6:2 a postoupil již do osmifinále. O vyrovnání grandslamového maxima z letošního Australian Open si zahraje se světovou trojkou Daniilem Medveděvem (27).

Jiří Lehečka si loni odbyl premiéru na všech grandslamech a pokaždé uhrál minimálně set, ale vyhrát nedokázal ani jeden ze čtyř duelů. Nicméně v průběhu sezony získal spoustu cenných zkušeností, 'zabydlel' se v TOP 100 a rok zakončil porážkou ve finále Turnaje mistrů pro hráče do 21 let.

A letos už nabytou herní praxi i sebevědomí přetavuje i ve vítězné vstupy do jednotlivých grandslamů. V lednu na Australian Open to dotáhl nakonec až do čtvrtfinále, v červnu na Roland Garros vypadl ve druhém kole a nyní ve Wimbledonu je už v osmifinále.

Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi, který si teprve před pár týdny připsal premiérovou výhru na trávě, v All England Clubu porazil 3:0 na sety a navíc bez ztráty podání Rakušana Sebastiana Ofnera i světovou devatenáctku a čerstvého šampiona z trávy v Eastbourne Francisca Cerúndola a dnes udolal i 15. hráče světa Tommyho Paula.

Lehečka sice v prvním vzájemném souboji s o pět let starším Američanem neudržel vedení 2:0, deštěm přerušovaný duel ale nakonec dotáhl do vítězného konce. Fyzicky i psychicky vypjatý souboj vyhrál 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 6:2.

Lehečka do zápasu vstoupil sebevědomě. Po půl hodině hry získal první set a druhou sadu, v níž nebyl k vidění jediný brejkbol, strhl na svou stranu suverénní výhrou 7:1 v tie-breaku.

Po hodině a čtvrt krátce po poledni londýnského času vedl 2:0 na sety, nakonec se ale zápas i kvůli nepřízni počasí protáhl na celé odpoledne. Za stavu 1:1 ve třetím dějství totiž duel přerušil déšť a dvě hodiny se nehrálo.

Lehečka hned po návratu na kurt poprvé na turnaji a sérii 38 vyhraných gamů při svém servisu přišel o podání, Američan mu ho ale hned v další hře 'vrátil'. Českého tenistu v závěru dějství celkem pětkrát dělily pouhé dva míčky od vítězství, jenže k mečbolu se nedostal a po ztrátě čtyř míčků v řadě tak poprvé prohrál i set.

Statistiky utkání. Livesport

Ve čtvrtém dějství začalo znovu pršet, tenisté ovšem zůstali na kurtu a po 20 minutách pokračovali ve hře. Lehečka tentokrát servis za stavu 5:6 udržel a vynutil si tie-break. V něm smazal ztrátu 2:6 a po zlikvidování pěti setbolů se dostal k mečbolu.

Při něm přerušil výměnu, neboť se domníval, že míček ze soupeřovy rakety doletěl do autu. Jenže jestřábí oko dalo za pravdu rozhodčím a Paul po využití celkově sedmého setbolu poslal zápas do rozhodující páté sady.

A v něm rozhodla lepší fyzická připravenost českého bojovníka. Od stavu 2:2 získal poslední čtyři hry, když celkově třetí mečbol proměnil připraveným náběhem k síti a s úlevou mohl pokleknout na wimbledonský trávník.

"Po mečbolu to byl neskutečný pocit. Zápas byl od začátku do konce tak náročný. Po nepovedeném jestřábím oku jsem myslel, že se půjdu zakopat pod zem. Naštěstí jsem byl schopný to rozdýchat a vrátit se v pátém setu ve velkém stylu," řekl novinářům Lehečka. "Myslím, že mu došla šťáva. Musel hodně běhat, byl pod tlakem," uvedl na adresu svého soupeře.

Lehečka tak vylepšil svou aktivní bilanci v pětisetových duelech na 3:1. Po jednom úspěchu si připsal na každém letošním grandslamu proti nasazeným soupeřům - na hardu v Melbourne zdolal Brita Camerona Norrieho a na antuce v Paříži skolil Němce Jana-Lennarda Struffa.

O čtvrtfinále, kterým by vyrovnal své grandslamové maximum z lednového Australian Open, si zahraje v prvním vzájemném střetnutí s Daniilem Medveděvem. Bývalý vítěz US Open zdolal 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 Maďara Mártona Fucsovicse a postupem do osmifinále vyrovnal své wimbledonské maximum z roku 2021.

Výsledky Wimbledonu ve dvouhře mužů