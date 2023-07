Murrayho prohra s Tsitsipasem zlomila. Neví, jestli si další Wimbledon ještě zahraje

Zdrcený Andy Murray (36) přiznal, že neví, zda si příští rok opět zahraje Wimbledon. Prohlásil to po páteční srdcervoucí pětisetové prohře se světovou pětkou Stefanosem Tsitsipasem (24). "Bude chvíli trvat, než se z toho dostanu," řekl novinářům bezprostředně po zápase.

Dvojnásobný šampion Murray podlehl Řekovi Stefanosi Tsitsipasovi 7:6, 6:7, 4:6, 7:6, 6:4 po vyčerpávajícím, téměř pětihodinovém zápase. Prohra znamená, že Brit do druhého týdne Wimbledonu nenastoupí, v posledních letech se mu nejvíc zadařilo v roce 2017, kdy se dostal až do čtvrtfinále.

Porážka také vyvolala další otázky ohledně jeho sportovní budoucnosti, neboť vítěz turnaje z let 2013 a 2016 se po dvou operacích kyčle stále snaží vrátit ke konzistentním výkonům.

"Nevím," odpověděl Murray na otázku, zda se příští rok na Wimbledon vrátí. "Motivace je samozřejmě velká věc, ale brzké prohry na turnajích, jako je tento, ji mohou ovlivnit," dodal.

Murray odchází z centrálního kurtu po prohře s Tsitsipasem. AFP

Přiznal, že loňská prohra ve druhém kole Wimbledonu s Johnem Isnerem ho přivedla na podobné myšlenky. Musel nahlédnout hluboko do své sportovní duše.

"Tehdy jsem o tom dlouho přemýšlel, ale promluvil jsem si s rodinou a rozhodl se pokračovat. Nehodlám teď přestat, ale bude chvíli trvat, než se z toho dostanu. Doufám, že znovu najdu motivaci pokračovat v tréninku a posouvat se dál. Zkrátka se snažit zlepšovat," dodal.

Tsitsipas s 90 vítěznými údery

Tsitsipas nastřílel proti Murraymu 90 vítězných úderů a v boji o postup mezi posledních 16 hráčů se utká se Srbem Laslo Djerem. "Proti Andymu to nikdy není snadné. Všichni ho tu milují," řekl Řek. "Jsem překvapený, jak dobře se drží po operacích kyčle. Přeji mu do budoucna jen to nejlepší."

Statistiky utkání. Livesport

Tsitsipas zároveň vyzdvihl vliv Murrayho i dalších grandslamových legend Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala a Rogera Federera. "Měl jsem husí kůži, když vyhrál svůj první wimbledonský titul," zdůraznil v souvislosti s Murrayho výhrou v All England Clubu v roce 2013.

"Vzhlížel jsem k němu, Rogerovi, Novakovi a Rafovi – tito čtyři kluci utvářeli hru a udělali ze mě hráče, kterým jsem dnes," chválil Tsitsipas.