Wimbledon může být Jirkův nejlepší turnaj, myslí si Lehečkův trenér Navrátil

Tenisového trenéra Michala Navrátila (40) těší tažení Jiřího Lehečky (21) letošním Wimbledonem a věří, že jeho svěřenec nemusí být bez šancí ani v dnešním osmifinále proti nasazené trojce Rusovi Daniilu Medveděvovi (27). Kouč si chválil příchod konzultanta a bývalého čtvrtého hráče světa Tomáše Berdycha. Novinářům řekl, že by travnaté kurty v All England Clubu mohly české jedničce Lehečkovi svědčit i v dalších letech.

"Medveděv je strašně nepříjemný svou defenzivou. Je to člověk, který vám dostane do hlavy pocit, že začnete panikařit, protože mu kolikrát nemůžete zabít balon. Když to ale ustojíte, budete trpělivější a počkáte si na správný moment, tak je velká šance," uvedl Navrátil. "Pro Medveděva to není myslím jeho oblíbený povrch. On má nejraději beton a v této sezoně ukázal, že začíná mít rád i antuku. Tráva je však na obranu skrz jeho pohyb strašně složitá," doplnil.

Syn daviscupového kapitána Jaroslava Navrátila vede Lehečku čtyři roky. Prožíval i utkání 3. kola, kdy jednadvacetiletý český hráč vyřadil v pěti setech šestnáctého nasazeného Američana Tommyho Paula. Nervozita gradovala v situaci, kdy Lehečka přerušil při mečbolu ve čtvrtém setu hru, neúspěšně reklamoval aut a o sadu později přišel. "Říkal jsem si, že přece nemůžeme prohrát jako v Dauhá," poukázal na pět nevyužitých mečbolů v semifinále únorového turnaje s Andym Murraym.

Statistiky utkání Lehečka – Paul. Livesport

"Věřil jsem, na sto procent jsem byl přesvědčený, že to v pátém setu dá. Povedlo se a mám strašnou radost, protože právě takový zápas vás může nakopnout," uvedl a ocenil Lehečkovu mentální sílu. "Určitě nemáme vyhráno, ale udělal velký krok vpřed. Porazil i sám sebe. Je to pro nás zadostiučinění, že ve svízelné situaci takhle zabral," ocenil.

Zatímco Lehečka v minulé sezoně skončil při grandslamových debutech vždy v prvním kole, letos posouvá maxima. Na Australian Open byl ve čtvrtfinále, na Roland Garros ve 2. kole a ve Wimbledonu je již v osmifinále.

"Bavili jsme se o tom s Tomášem (Berdychem), jaká bude travnatá sezona. On se jí trochu obával a nebyl si jistý, jak na tom bude na Jirka na trávě s pohybem. Já byl ale přesvědčený, že mu tráva bude sedět," líčil Navrátil. "Vážně to pro něj může být nejlepší turnaj, protože na trávě jeho hra nejvíc píše. Jde mu servis i rány z bekhendu a forhendu. Hraje se na dva tři údery, což mu sedí. Logicky z toho vychází, že bude mít ve Wimbledonu i v budoucnu největší šanci," domníval se Navrátil

Navázanou spolupráci s bývalým wimbledonským finalistou Berdychem si pochvaluje. Vítěz 13 titulů ATP se k Lehečkovu týmu připojil i díky Navrátilovi letos na jaře. "Za ten krok jsem rád. Tomáš je velká osobnost. Chtěl jsem, aby s námi do Wimbledonu jel, protože tu měl nejlepší výsledky. Aby nám tady ukázal své know how na trávu," řekl Navrátil. "Celkově jsme se sehráli jako tým. Každý zná svou roli a úlohu. A co se týče týmu, Tomáš rozhýbal vody. Když k vám přijde člověk, který byl čtvrtý na světě, víc zpozorníte. Byl třešničkou na dortu," líčil Navrátil.

Lehečka je na Wimbledonu ve svém živlu. AFP

Situaci ulehčilo, že se s Berdychem zná od mládí. O vlastní pozici se Lehečkův kouč nebojí. "Jsem člověk, který má rád výzvy. Když jsem v pozici kouče, tak chci pro hráče udělat maximum, protože mým cílem je dostat ho na světové první místo. Věděl jsem, že nás Tomáš může posunout. Udělal jsem to pro Jirku a nese to ovoce," uvedl kouč.

Lehečkův potenciál nechce odhadovat, cíle má však nejvyšší. "Mou výhodou je, že jsem se díky tátovi odmalička pohyboval ve stovce. Byl kapacita jako hráč a výborný je jako trenér. Ostatní lidé by mohli být z takových úspěchů vyjevení, pro mě to ale plyne normálně," ocenil Navrátil.

"Podobný průlom jsem zažil i u Tomáše, který byl můj nejlepší kamarád a v podstatě jsme byli jako bráchové. Teď se to samé děje s Jirkou. Oba kluci jsou nadstandardně chytří, snaží se pracovat a poslouchají. Vybudují ze sebe hrdiny. Ne že by na začátku byli výjimeční, ale postupně to ze sebe dostali. A to je na tom to nejhezčí," dodal Navrátil.