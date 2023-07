Tahle pohádka má happy end. Asi si dáme pár skleniček, smála se šampionka Strýcová

Za pohádku se šťastným koncem označila tenistka Barbora Strýcová (37) nečekaný triumf ve čtyřhře Wimbledonu. Na slavném grandslamu uspěla v rámci svého rozlučkového turné s tchajwanskou parťačkou Su-Wei Hsieh (37) a společně zopakovaly úspěch z roku 2019. Novinářům Strýcová řekla, že letošní titul staví o něco výše, než ten předchozí, protože od té doby přivedla na svět syna Vincenta. Uvedla také, že navzdory úspěchu neplánuje rozlučku předčasně ukončit a dál cílí na turnaj WTA v Praze a zářijové US Open.

"Chvíli jsem se bála, jestli je to vůbec všechno pravda. Měla jsem tu ale tolik lidí a tolik z nich mě už štíplo, že to pravda je. Těším se, jak si to teď užiju. Je to až k neuvěření, co se nám povedlo," uvedla Strýcová.

Rodačka z Plzně se vrátila na kurty po mateřské pauze letos v dubnu. Během finále proti australsko-belgickému páru Storm Hunterová, Elise Mertensová se často povzbuzovala. Po využitém mečbolu, který zpečetil vítězství 7:5, 6:4 padla radostí na wimbledonský trávník. "Nevěřila jsem, že Su-Wei zahraje při mečbolu takový úhel. V ten moment jsem jen spadla na kolena a nevěřila tomu. Koukla jsem se na ní, na celou svou rodinu a bylo to neuvěřitelné. Neskutečný pocit," vyprávěla Strýcová.

Letošní titul ze čtyřhry stavěla výš, než ten před čtyřmi lety. I z hlediska okolností, které mu předcházely. "Za tímhle je velký příběh, který obnáší to, že jsem porodila mého milovaného syna. Se Su-Wei jsme navíc nehrály strašně dlouho. Tahle pohádka je napsaná do konce a má happy end. Jsem za to strašně ráda, protože jsem si to moc přála," doplnila Strýcová.

Během finále ji v hráčské lóži podporoval přítel, členové týmu, sestra, neteř i kouč David Kotyza. "Ten tu se mnou zůstal kvůli tomuto zápasu. Strašně si toho vážím, protože jsme tu v roce 2019 prožily neuvěřitelný úspěch. Byli tam důležití lidé, které jsem tam chtěla mít," řekla bývalá světová jednička v deblu.

Úspěch chystá pořádně oslavit. Jako první se těšila na bál šampionů, kde vyhlížela i setkání s vítězkou dvouhry Markétou Vondroušovou. "Ještě jsme se po jejím triumfu neviděly, ale psaly jsme si. Když mě pustíte, půjdeme na bál a tam se uvidíme," usmála se Strýcová. "Určitě budou dlouhé oslavy. Asi si dáme pár skleniček," doplnila.

Navzdory povedené tečce za Wimbledonem však chce dál dokončit rozlučkové turné, jak si naplánovala. "Ano, turnaj v Praze a US Open pořád plánuju. Musí mi to všechno projít hlavou, ale mám to pořád naplánované," dodala česká tenistka.