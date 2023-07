Sen se mi plní. Je třeba udělat poslední krok, říká o wimbledonském finále Strýcová

Barboře Strýcové (37) se plní ve Wimbledonu v rámci rozlučkového turné sen. Před startem čtyřhry s tchajwanskou spoluhráčkou Su-Wei Hsieh (37) si přála vydržet na turnaji v All England Clubu co nejdéle a po dnešní výhře nad česko-španělskou dvojicí Marie Bouzková, Sara Sorribesová (6:4, 6:1) bude bojovat v nedělním finále o druhý grandslamový titul v kariéře. Novinářům řekla, že věří před finále dvouhry i Markétě Vondroušové (24), které nakreslil její syn Vincent obrázek pro štěstí.

"Je to strašně emotivní. Být po čtyřech letech zase ve finále je úžasné," uvedla Strýcová. "A tím, že vlastně budeme hrát nedělní finále po chlapech, zakončujeme turnaj. Sen se mi plní a ještě je třeba udělat poslední krok. Pojďme si ale užít, co je teď," doplnila bývalá deblová světová jednička.

Rodačka z Plzně se vrátila na kurty po více než dvouleté mateřské pauze letos v dubnu. Sehrála turnaje v Madridu, Římě, Birminghamu a Eastbourne. Ve wimbledonské dvouhře vypadla ve 2. kole, v deblu ale může zopakovat se stejnou spoluhráčkou triumf z roku 2019. "Nedokážu si vysvětlit, čím to je. Možná věříte, že na to máte, nebo se nám se Šu-wej vrací pocit, že jsme to tu vyhrály. Nevím," přemítala nad vítězným tažením Strýcová.

Česká tenistka nadále překypuje energií a poslední start ve Wimbledonu si užívá. "Už na sebe sice nemám takovou tíhu, protože nehraju o body, ale přeci jen je to Wimbledon a chcete ten svůj příběh zakončit nejlépe, co můžete. Abych tu ale byla ve finále, to vůbec nechápu," doplnila.

Po proměněném mečbolu dnes strhla i parťačku. "Ona není cíťa a neukazuje emoce. Najednou ale byla také emotivní a objímala mě. Říkala jsem jí, že tomu nemůžu uvěřit, že jsme zase ve finále, jestli to je sen nebo se to děje. A ona mi říkala: 'Its ok Barbora, its ok'. Ona je nejvíc," líčila s úsměvem Strýcová.

Porovnávat letošní postup do finále s tím před čtyřmi lety pro ni ale bylo složité. "Každé z nich má svůj příběh. V roce 2019 jsem tady hrála i semifinále singlu a pak jsme to dokleply v deblu. Teď je to tak, že jsme tu po čtyřech letech. Možná je to o trošku cennější, protože jsme spolu tři roky nehrály. Vlastně je neskutečné se takhle vrátit," řekla Strýcová.

V nedělním finále narazí na australsko-belgický pár Storm Hunterová, Elise Mertensová. Turnajové trojky deklasovaly americko-čínské duo Caroline Dolehideová, Zhang Shuai dvakrát 6:1. "Bude to strašně těžké finále. Dnes je sfoukly, že jsme se sotva rozcvičily," řekla Strýcová.

Pokud by ale česká tenistka uspěla, lákala by ji představa ukončit kariéru na vrcholu. "Takhle jsem o tom ještě nepřemýšlela, ale asi by mě to napadlo. Uvidíme. Musíme hrát strašně dobře, abychom to daly. A my budeme," slíbila tenistka, která má jinak ještě v plánu zahrát si na turnaji v Praze a na US Open.

V Londýně se potkává i s Vondroušovou, kterou čeká v sobotu finále dvouhry s Tunisankou Ons Jabeurovou. "Maky ji už několikrát porazila. Je to ale finále, tak doufejme, že jí to nějak nesebere nervy. Myslím, že má Maky velkou šanci vyhrát," uvedla Strýcová a dodala, že její syn Vincent nakreslil Vondroušové před semifinále obrázek. "Říkala, že ho má v báglu, tak jsem jí odpověděla: 'Vidíš, bude se tě držet štěstí'," doplnila Strýcová.