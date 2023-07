Tennis Tracker: Vondroušová přejela Jabeurovou a je wimbledonskou vítězkou

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 15. července?

18:32 – Wesley Koolhof a Neal Skupski získali první grandslamový titul ve čtyřhře mužů a také devátou společnou trofej. Nizozemec a Brit, kteří už ale triumfovali v mixu, přehráli ve finále Wimbledonu 6:4, 6:4 Marcela Granollerse a Horacia Zeballose. Skupski je v této disciplíně teprve druhým domácím šampionem nejslavnějšího turnaje v open éře.

17:35 – Tereza Martincová pátou výhru na podniku 125k ve Francii nepřidala, v semifinále vzdala za stavu 2:6, 0:1 Anastasii Pavljučenkovové. Ruska si o titul zahraje s Arantxou Rusovou.

16:30 – Markéta Vondroušová nebyla nikdy na trávě úspěšná a teď slaví triumf na nejslavnějším turnaji světa. Rodačka ze Sokolova porazila ve finále Wimbledonu 6:4, 6:4 loňskou finalistku Ons Jabeurovou a je první českou grandslamovou šampionkou od Barbory Krejčíkové na French Open 2021 a v All England Clubu od triumfů Petry Kvitové v letech 2011 a 2014.

14:38 – Sedmnáctiletá tenistka Nikola Bartůňková porazila v semifinále juniorek ve Wimbledonu první nasazenou Rusku Alinu Kornějevovou 6:4, 7:6 a zahraje si v Londýně o titul. V nedělním finále vyzve turnajovou dvojku Američanku Clervie Ngounoueovou.

13:20 – Anna Sisková si v Budapešti připsala svou první výhru na hlavním okruhu. Dvaadvacetiletá Češka odvrátila v tie-breaku pět mečbolů v řadě a zdolala 2:6, 7:6, 6:1 Lenu Papadakisovou. O premiérovou účast v hlavních soutěžích na nejvyšší úrovni se utká s Marií Timofjevovou.

13:15 – Jesika Malečková skončila na turnaji WTA v Budapešti hned v prvním kole kvalifikace, Češka neudržela vedení a prohrála 6:3, 6:7, 3:6 s Turkyní Berfu Cengizovou.

6:25 – Vrcholem sobotního programu ve Wimbledonu je finále ženské dvouhry, ve kterém se o zisk prvního grandslamu utkají Markéta Vondroušová a Tunisanka Ons Jabeurová. Zápas o titul čeká i deblisty, nizozemsko-britský pár Wesley Koolhof a Neal Skupski vyzve španělsko-argentinskou dvojici Marcel Granollers, Horacio Zeballos.