Jak na Jabeurovou? Jít proti jejímu servisu, je to hratelné, drží palce Kodeš

Před Markétou Vondroušovou (24) je třetí velké finále. Po neúspěšném útoku na French Open před čtyřmi lety a o dva roky později na olympijské zlato bude mít další pokus na posvátné trávě ve Wimbledonu. Soupeřkou jí bude loňská poražená finalistka Ons Jabeurová (28). A podle vítěze slavného turnaje z roku 1973 Jana Kodeše (77) proti ní Češka klidně může uspět.

I pro Jabeurovou to bude dotřetice. Loni vedle All England Clubu podlehla v posledním zápase i na US Open. Finalistky tohoto ročníku pojí také herní podobnost. "Cítím, že jsme v něčem stejné. Obě hrajeme kraťasy a čopy. Bude to těžký zápas," uvedla Vondroušová na tiskové konferenci před utkáním.

Pohled experta

Kodeš považuje za klíčové to, zda sokolovská rodačka naváže na dosavadní výkony na turnaji. Legendární hráč ji po semifinále s Ukrajinkou Svitolinovou chválil za pestrou hru a pohyb. Zatímco proti Sabalenkové by se jí podle něj hůř prorážel servis a musela by spoléhat i na nevynucené chyby Bělorusky, proti Jabeurové má víc možností. "Bude se víc hrát, ale zase nezíská tolik bodů svým servisem. Maky ji těmi údery určitě nějaké podání vezme," tvrdil Kodeš.

Kdyby si mohl zpětně vybrat, koho za soupeřku ze druhého semifinále, zvolil by si do boje o trofej Jabeurovou. "Připravil bych se na to, že to bude velká dřina, protože obě mají podobný styl a variabilní hru. Myslím ale, že je to jednoznačně hratelné. Věřím, že by ji Maky mohla porazit," dodal.

Trumfem Vondroušové může být hra levou rukou a servisy. Z levorukých hráček se v minulosti dařilo ve Wimbledonu také Petře Kvitové nebo Martině Navrátilové. "Myslím, že levácký servis by mohl pomoci k vítězství, na trávě je výhodou. Je to jako u Kvitové, akorát Markéta je ještě trochu techničtější, zatímco Petra důraznější," řekl Kodeš.

Českou hráčku ocenil i za propracovanou strategii. "Ví, co hraje, a líbí se mi, že má variaci v úderech. Může hrát čopy, kraťasy, loby a dobře běhá. Má všechny předpoklady k tomu, aby uspěla. Navíc hraje promyšleně a ví, co chce v daný moment udělat. Nevyhází se sama a soupeřky vědí, že si to proti ní musejí uhrát samy," podotkl.

Vondroušová – Jabeurová řečí čísel

Pořadí v žebříčku (před Wimbledonem/živé):

Vondroušová: 42/16.

Jabeurová: 6/6.

Podle pořadí v žebříčku WTA je favoritkou jednoznačně Jabeurová, aktuální světová šestka. Loňský rok, svůj nejúspěšnější v kariéře, dokonce zakončila na druhém místě za suverénní Polkou Šwiatekovou. Protože však ve Wimbledonu obhajuje loňské finále, závratný počet bodů získat nemůže a v případě triumfu půjde na třetí místo. To Vondroušová by skočila ze 42. příčky přímo do elitní desítky, jíž by uzavírala.

Bilance v sezoně

Vondroušová: 30 vítězství / 10 proher.

Jabeurová: 22 vítězství / 9 proher.

Zatímco česká hráčka vyhlíží letošní první finále, Jabeurová už triumfovala na antuce v americkém Charlestonu. Ovšem co do počtu vítězství v tomto roce je na tom výrazně lépe Češka s rovnou třicítkou úspěšných duelů. Víc než ona dosud nasbíraly jen hráčky elitního světového kvarteta.

Vzájemné zápasy

3:3

Bilance je vyrovnaná jen zdánlivě. Za prvé – úplně první vzájemný duel před osmi lety, v kvalifikaci turnaje v Praze, Jabeurová vzdala. Takže ji Vondroušová zdolala jen dvakrát. A tady přichází to podstatné za druhé – obě výhry (na tvrdých površích v Australian Open a v Indian Wells) totiž vybojovala v této sezoně. Vypadá to, že na soupeřku našla recept. Tunisanka je o to odhodlanější. "Má skvělou ruku a hraje velmi dobře, ale já si půjdu pro svou odvetu," uvedla.

Jejich poslední čtyři duely. Livesport

Cesta turnajem

Průměrný ranking soupeřek

Vondroušová: 34,2.

Jabeurová: 54,2.

Těžší překážky musela zdolat Jabeurová, průměrné žebříčkové postavení jejich soupeřek zkresluje Číňanka Bai, 191. hráčka světa. Jinak musela Ons zdolat v minulých kolech světovou trojku a dvojku, tedy Rybakinovovou a Sabalenkovou. K tomu se vypořádala s devátou hráčkou rankingu Kvitovou. Vondroušová odklidila z cesty jen jednu členku elitní desítky – ve čtvrtfinále Američanku Pegulaovou.

Čas na kurtu

Vondroušová: 12 hodin a 17 minut.

Jabeurová: 9 hodin 19 minut.

Herní zbraně

Servis

Obě hráčky vyznávají podobný styl, volí nečekaná a stále jiná řešení. Rozhodnou proto činnosti, v nichž se liší. A to bude podání Jabeurové. Ta je s úspěšností 80 % vyhraných míčků při svém prvním podání nejlepší ze všech semifinalistek. Totéž ovšem platí o Vondroušové a efektivitě jejího returnu prvního servisu. Která z hráček bude v utkání ve své disciplíně lepší, zvítězí.

Energie

Zdánlivě by jí měla mít víc Tunisanka. V zápasech totiž na turnaji "odpracovala" o tři hodiny méně. Dvakrát (Číňanka Bai a Kvitová) dokonce její vystoupení zabrala jen přibližně hodinu. Údaje u Vondroušové ovšem zvedá čtyřhra, která není tak fyzicky i nervově vyčerpávající. Navíc v tomto týdnu má odehráno víc Jabeurová (5 hodin a 21 minut, v singlu o dvě hodiny, celkově o 40 minut), jež navíc musela do akce dva dny po sobě (středa, čtvrtek).

Přehled zápasu Vondroušová – Jabeurová