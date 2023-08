Tennis Tracker: Alcaraz otočil bitvu s Hurkaczem, Murray z Toronta odstoupil

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 11. srpna?

09:39 – "Říkal jsem si, že musím zůstat klidný a najít cestu, jak problémy překonat. Za stavu 5:6 jsem se začal cítit lépe. Velcí hráči umí najít způsob, jak přežít a zápas zakončit dobrou hrou," uvedl lídr žebříčku Carlos Alcaraz po osmifinálové bitvě na Masters v Torontu.

Pozápasový ohlas Alcaraze. Livesport

09:22 – "Rozhodně to nebylo snadné. Musíte najít energii, ačkoli my (s Muchovou) jsme tu byly asi od devíti od rána. Určitě to byl výjimečný den, takovou situaci jsem v kariéře ještě nezažila," řekla světová jednička Iga Šwiateková po vyhraném osmifinále s Karolínou Muchovou, které v Montrealu neustále přerušoval déšť.

Pozápasový ohlas Šwiatekové. Livesport

05:10 – Petra Kvitová se v Montrealu osmifinálového souboje s Belindou Bencicovou kvůli dešti a výraznému časovému skluzu nedočkala. Jejich duel byl stejně jako poslední osmifinále mezi Arynou Sabalenkovou a Ljudmilou Samsonovovou odložen na pátek, kdy by vítězky měly absolvovat i zápas o místo v semifinále.

05:06 – Jelena Rybakinová v Montrealu porazila v prvním vzájemném souboji grandslamových šampionek dvakrát 6:3 Američanku Sloane Stephensovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm na Kazašku čeká Darja Kasatkinová (h2h 1:2).

05:02 – Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová 10. výhru v řadě nepřidala. Na 'tisícovce' v Montrealu prohrála v souboji hráček TOP 10 jednoznačně 3:6, 0:6 s Coco Gauffovu, jež v šestém zápasu po sobě neztratila set a prohrála v nich pouhých 26 gamů. Američanka ve čtvrtfinále narazí na krajanku a deblovou partnerku Jessicu Pegulaovou (h2h 1:1).

Sestřih zápasu Vondroušová – Gauffová. Livesport

04:58 – Světová jednička Carlos Alcaraz na Masters v Torontu přežil osmifinálovou bitvu s loňským finalistou Rogers Cupu Hubertem Hurkaczem. Španělský mladík zvítězil 3:6, 7:6, 7:6, přestože druhý set začal ztrátou servisu a ve třetím za stavu 5:2 nevyužil při servisu polského soupeře dva mečboly. O semifinále si zahraje v odvetě za vyřazení z loňského Montrealu s Američanem Tommym Paulem (h2h 1:1).

Sestřih zápasu Alcaraz – Hurkacz. Livesport

04:54 – Karolína Muchová v osmifinále podniku WTA 1000 v Montrealu podlehla podobně jako v červnu ve finále Roland Garros ve třech setech Ize Šwiatekové. V Kanadě v deštěm přerušovaném utkání prohrála se světovou jedničkou 1:6, 6:4, 4:6, když mezi první a poslední výměnou uběhlo devět hodin.

Sestřih zápasu Šwiateková – Muchová. Livesport

04:51 – Marie Bouzková v deštěm přerušovaném osmifinále na podniku WTA 1000 v Montrealu nestačila na Darju Kastkinovou. Světové čtrnáctce podlehla 3:6, 4:6 a prohrála i třetí vzájemný souboj.

04:45 – Gaël Monfils na Masters v Torontu porazil dvakrát 6:4 australského lucky losera Aleksandara Vukice, poprvé od loňského Australian Open vyhrál tři zápasy po sobě a ukončil stejně dlouhé čekání na čtvrtfinále. V něm šestatřicetiletý Francouz vyzve Itala Jannika Sinnera (h2h 1:3).

04:39 – Šestatřicetiletý Andy Murray podeváté v kariéře odstoupil z rozehraného turnaje ATP, z toho se posedmé omluvil před nástupem k dalšímu zápasu. Na Masters 1000 v Torontu britský šampion z roku 2016 nenastoupil kvůli zranění břišního svalu k osmifinále proti Italu Jannku Sinnerovi.