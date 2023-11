Tennis Tracker: Djokovič rekordmanem světového žebříčku, Bejlek ovládla finále

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 20. listopadu?

07:40 – Sára Bejlek ve stínu Turnaje mistrů a na druhé straně polokoule získala svou dosud nejcennější trofej. Sedmnáctiletá Češka z pozice nenasazené hráčky nenašla přemožitelku na antukovém turnaji WTA 125k v chilské Colině, na úpatí And skolila hned čtyři žebříčkově lépe postavené soupeřky. Ve finále deklasovala 6:2, 6:1 Francouzku Dianu Parryovou, svou neporazitelnost protáhla na 10 zápasů a zajistila si premiérový posun do TOP 150.

07:25 – Novak Djokovič získal v neděli rekordní sedmý titul na Turnaji mistrů, když ve finále porazil Jannika Sinnera dvakrát 6:3 a podruhé posunul hranici nejstaršího šampiona ATP Finals. I díky tomu nadále setrvá na pozici světové jedničky mužského tenisu, na úplném vrcholu zakončí už osmý rok. Na vrcholu žebříčku ATP stráví 36letý Srb už 400. týden.