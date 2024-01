Tennis Tracker: Hsieh a Zielinski vyhráli mix na Australian Open, Polák ovládl grandslam poprvé

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 26. ledna?

14:05 – Daniil Medveděv byl v semifinále Australian Open pouhé dva míčky od vyřazení a teprve počtvrté v kariéře, podruhé během probíhajícího turnaje, otočil nepříznivý stav 0:2 na sety. Nyní trojnásobný finalista úvodního grandslamu sezony udolal po více než čtyřech hodinách boje 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3 rivala Alexandera Zvereva a v neděli se popere o svůj druhý grandslamový titul. Bývalý šampion US Open nastoupí proti Jannikovi Sinnerovi. Více informací najdete v článku.

11:09 – Po Petrovi Brunclíkovi se neradovala ve finále juniorské čtyřhry na Australian Open ani Julie Paštiková, která společně s Němkou Juliou Stusekovou prohrála 3:6, 1:6 s americkou dvojicí Tyra Caterina Grantová, Iva Jovicová.

09:42 – Petr Brunclík zvládl po boku Viktora Frydrycha semifinále chlapecké čtyřhry na Australian Open a ještě v ten samý den nastoupil k souboji o titul. V něm česko-britský pár nestačil 3:6, 5:7 na nenasazené americké duo Maxwell Exsted, Cooper Woestendick.

08:09 – Novak Djokovič vyhrál v minulosti všech 10 semifinále i finále na Australian Open, kde je nejúspěšnějším hráčem v historii. Aktuální lídr žebříčku však v letošním semifinálovém duelu v Melbourne Parku předvedl jeden ze svých nejhorších výkonů v kariéře a očekávaný šlágr s Jannikem Sinnerem proměnil ve vlastní festival nevynucených chyb. Ital si po snadném vítězství 6:1, 6:2, 6:7, 6:3 zahraje své první grandslamové finále, v němž vyzve Daniila Medveděva, či Alexandera Zvereva. Více informací najdete v článku.

06:53 – Petr Brunclík s Britem Viktorem Frydrychem a Julie Paštiková s Němkou Juliou Stusekovou se probojovali do finále juniorské čtyřhry na probíhajícím Australian Open. Obě české naděje čeká v rámci pátečního programu ještě i souboj o titul.

04:50 – Jan Kumstát pokračuje ve fenomenálním debutu na juniorských grandslamech. Sedmnáctiletý Čech v semifinále Australian Open smetl 6:1, 6:3 Nizozemce Meese Rottgeringa a zahraje si v sobotu o titul. Jeho soupeřem bude nasazená čtyřka Rei Sakamoto z Japonska.

04:22 – Su-Wei Hsieh s Janem Zielinskim se stali šampiony smíšené čtyřhry na letošním Australian Open. Tchajwanka s Polákem ve finále po dvou hodinách a po likvidaci manka setu a brejku a také mečbolu udolali 6:7, 6:4, 11:9 americko-britský tandem Desirae Krawczyková, Neal Skupski. Pro oba se jedná o premiérový triumf v mixu, Zieliňský kraloval na grandslamech poprvé napříč všemi disciplínami.