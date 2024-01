Tennis Tracker: Zheng nemusela čelit soupeřce z TOP 50, Kumstát postoupil do semifinále

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 25. ledna?

16:00 – Jednadvacetiletá Číňanka Qinwen Zheng letos v Melbourne ani v jednom ze šesti kol nehrála soupeřce z elitní padesátky a zajistila si první grandslamové finále. Nenasazené soupeřce cestou do finále Australian Open dosud nečelila pouze Španělka Arantxa Sánchezová Vicariová v roce 1995.

15:40 – I když Aryna Sabalenková startuje již na 24. majoru, odehrála na nich 87 zápasů s bilancí 65:22, osmkrát byla v semifinále a potřetí postoupila do finále, čelila na nich teprve sedmkrát hráčce TOP 10. Čtyřikrát dokázala zvítězit a až nyní na Australian Open proti světové čtyřce Coco Gauffové pětadvacetiletá Běloruska získala grandslamový skalp členky TOP 4.

13:36 – Světová patnáctka Qinwen Zheng na Australian Open porazila dvakrát 6:4 Ukrajinku Dajanu Jastremskou a postupem do finále podruhé vylepšila své grandslamové maximum. Cestou do něj nečelila soupeřce z TOP 50, až v boji o svůj největší triumf nebude jednadvacetiletá Číňanka favoritkou, vyzve loňskou šampionku a světovou dvojku Arynu Sabalenkovou (h2h 0:1).

11:28 – Aryna Sabalenková na Australian Open porazila 7:6, 6:4 americkou teenagerku Coco Gauffovou, oplatila jí porážku z finále loňského US Open a už jen jedna výhra ji dělí od obhájení dosud jediného grandslamového titulu. V boji o něj bude 25letá Běloruska, jež v šesti zápasech neztratila ani set, favoritkou proti Číňance Qinwen Zheng, nebo Ukrajince Dajaně Jastremské.

10:39 – Aryna Sabalenková a Coco Gauffová si v právě probíhajícím semifinále Australian Open vyměnily několik těžkých úderů u sítě:

08:44 – Yannick Hanfmann předvedl v semifinále Australian Open ve čtyřhře mužů parádní úder. Bezprostředně po odvrácení mečbolu u sítě zareagoval šťastným reflexem u sítě, aby jeho parťák Dominik Köpfer následně výměnu zakončil a udržel německé duo ve hře o postup do finále. Do něj ale nakonec přeci jen postoupili Italové Simone Bolelli a Andrea Vavassori, kteří zvítězili 6:3, 3:6, 7:6 (10:5).

08:07 – Kolo po Barboře Krejčíkové končí ve čtyřhře žen na Australian Open také druhá z vítězek předchozích dvou ročníků Kateřina Siniaková. Na prvním společném grandslamu s nejlepší deblistkou světa Storm Hunterovou z Austrálie v semifinále podlehly v utkání skvělé kvality 5:7, 6:1, 3:6 tchajwansko-belgické dvojici Su-Wei Hsieh a Elise Mertensová.

05:54 – Jan Kumstát postoupil do semifinále chlapecké dvouhry na Australian Open. Sedmnáctiletý tenista z Prostějova otočil zápas s domácím Haydenem Jonesem, když po prohraném tiebreaku první sady vyhrál dvě následující poměrem 6:3 a 7:5.

05:30 – Český tenista Tomáš Macháč si o titul ve čtyřhře na grandslamovém Australian Open nezahraje. Spolu s Číňanem Zhang Zhizhenem prohráli ve čtvrtek v semifinále i přes tři odvrácené mečboly s indicko-australským párem Rohan Bopanna, Matthew Ebden 3:6, 6:3, 6:7. Turnajové dvojky narazí ve finále na italskou dvojici Simone Bolelli, Andrea Vavassori, nebo na německé duo Yannick Hanfmann, Dominik Köpfer. Více informací najdete v článku.

05:00 – Ve čtvrtek čeká diváky v Melbourne velmi zajímavý program. V ženském turnaji budou k vidění dvě semifinálové bitvy. Nejprve se o postup do finále utkají Cori Gauffová s Arynou Sabalenkovou a následovat je budou Dajana Jastremská s Qinwen Zhengovou.