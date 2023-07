Tennis Tracker: Italka Paoliniová si na domácí půdě poprvé zahraje antukové finále

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 22. července?

ATP moment dne, 22. července Livesport

WTA moment dne, 22. července Livesport

23:10 – Carlos Alcaraz s Rebekou Masárovou na Hopman Cupu prohráli i druhý zápas ve smíšené čtyřhře. V sobotu španělští tenisté podlehli po nevyužití mečbolu 6:1, 4:6, 12:14 Chorvatům Bornu Čoričovi a Donně Vekičové, kteří tak postoupili do nedělního finále proti Švýcarům Leandru Riedimu a Céline Naefové.

22:15 – Jasmine Paoliniová na domácí půdě v Palermu porazila 7:6, 6:0 Španělku Sara Sorribesovou a potřetí v kariéře a poprvé na antuce postoupila do finále turnaje WTA. O druhý titul si 27letá Italka zahraje s Qinwen Zheng, nebo Majar Šarífovou.

Sestřih zápasu Paoliniová – Sorribesová-Tormová. Livesport

21:40 – "Nečekal jsem, že vyhraji. Když jsme spolu hráli naposledy, hrál mnohem lépe než já. I když jsme spolu trénovali, vždycky měl navrch. Snažil jsem se mu to ale ztížit a možná jsem měl dneska štěstí," prohlásil v pozápasovém rozhovoru Mannarino.

Pozápasový ohlas Mannarina. Livesport

21:35 – Adrian Mannarino si zahraje finále na turnaji v Newportu, když si v semifinále poradil s krajanem Ugo Humbertem 6:4, 6:3. O titul si zahraje buď s Isnerem nebo Michelsenem.

Sestřih zápasu Mannarino – Humbert. Livesport

20:10 – Carlos Alcaraz na Hopman Cupu v Nice zdolal i svého druhého soupeře až v super tie-breaku. Bornu Čoriče porazil 6:3. 6:7, 10:5 a souboj Španělů s Chorvaty vyrovnal na 1:1. O finalistovi rozhodne závěrečný mix. Více informací najdete v článku.

Statistiky utkání. Livesport

19:30 – Kateryna Baindlová na antuce v Budapešti zdolala 7:5, 7:6 Američanku Claire Liuovou a podruhé v kariéře postoupila do finále turnaje WTA. O premiérový titul si 29letá Ukrajinka zahraje s Marií Timofejevovou.

18:50 – "Myslím si, že podmínky, ve kterých jsme hráli, byly opravdu těžké. Hodně foukalo, ale ke konci druhého setu se nám podařilo zahrát opravdu pěknou hru. Třetí set rozhodly jen dva body, protože on měl brejkboly, já měl brejkboly... Nakonec jsem měl trochu víc štěstí a podařilo se mi to ve třetím setu zlomit," prohlásil v pozápasovém rozhovoru Rubljov.

Pozápasový ohlas Rubljova. Livesport

18:25 – Andrej Rubljov na antukovém turnaji ATP 250 v Bastadu udolal po téměř tříhodinovém boji 7:6, 6:7, 6:3 loňského šampiona Francisca Cerúndola z Argentiny a počtvrté v sezoně postoupil do finále. V něm vyzve předloňského vítěze Caspera Ruuda.

Sestřih zápasu Rubljov – Cerúndolo. Livesport

17:30 – Donna Vekičová na Hopman Cupu v Nice smetla 6:2, 6:1 Rebeku Masárovou a Chorvatsko tak dělí jediná výhra od postupu do finále. Rozhodnout může Borna Čorič v zápase se světovou jedničkou Carlosem Alcarazem.

16:55 – 193. hráčka světa Maria Timofejevová (19) si na antuce v Budapešti, kde přitom v kvalifikaci prohrála s Annou Siskovou, dál odbývá z pozice lucky losera úspěšnou premiéru na turnaji WTA. Po výhře 7:6, 3:6, 6:3 nad Argentikou Nadiou Podoroskou postoupila již finále, v němž narazí Američanku Liuovou, nebo Ukrajinku Baindlovou.

15:25 – Ruské tenistce Věře Zvonarevové odepřeli z důvodu státní a veřejné bezpečnosti vstup do Polska, kde měla příští týden hrát turnaj ve Varšavě. Informovalo o tom dnes polské ministerstvo vnitra. Zvonarevová figuruje podle ministerstva na seznamu osob považovaných za nežádoucí na polském území.

15:00 – "Z vítězství mám velkou radost. Opět jsme měli náročné podmínky a druhý set byl hodně těžký a dlouhý, i proto jsem šťastný, že získal brejk a nakonec si udržel podání," prohlásil Ruud v pozápasovém rozhovoru.

Pozápasový rozhovor Ruuda. Livesport

14:55 – Nor Casper Ruud na antuce ve švédském Bastadu porazil 6:3, 7:5 Itala Lorenza Musettiho, poprvé v sezoně vyhrál tři zápasy po sobě bez ztráty setu a postoupil do finále. O 11. titul si předloňský šampion zahraje s Andrejem Rubljovem, nebo svým loňským přemožitelem Franciscem Cerúndolem. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Ruud – Musetti. Livesport

14:40 – Pedro Cachín na antuce ve Gstaadu porazil ve svém prvním semifinále na okruhu ATP 6:3, 6:1 srbského mladíka Hamada Medjedoviče a postoupil do svého největšího finále. O titul se 28letý Argentinec utká s bývalým šampionem Španělem Albertem Ramosem.

14:10 – Dalibor Svrčina na antukovém challengeru ve finském Tampere porazil 7:6, 6:1 Němcem Henriho Squireho a měsíc po triumfu v Prostějově postoupil do dalšího finále. O třetí titul a první mimo domácí půdu si 20letý Čech zahraje s Indem Sumitem Nagalem.

12:45 – Šampion z roku 2019 Albert Ramos na antuce ve Gstaadu pokračuje v nejlepším letošním vystoupení. Miomira Kecmanoviče přehrál 6:2, 6:3 a poprvé od loňského února postoupil do finále. O 5. titul si 35letý Španěl, který může poprvé získat druhou trofej z jednoho turnaje, zahraje s dalším Srbem Medjedovičem, nebo Argentincem Cachínem.

12:25 – Sára Bejlek na podniku ITF W25 v estonském Parnu porazila 6:4, 6:2 domácí Maileen Nuudiovou a znovu po 14 dnech postoupila do finále. O první letošní a celkově 5. titul si 17letá Češka zahraje s Chorvatkou Čiričovou, nebo Finkou Hieterantovou.

12:00 – Barbora Palicová skončila k kvalifikaci antukového turnaje WTA 250 v Hamburku hned v prvním kole. Devatenáctiletá Češka v něm prohrála 4:6, 3:6 s Australankou Darjou Savilleovou a utrpěla čtvrtou porážku řadě.

10:00 – Čtyřnásobný šampion John Isner na začátku týdne na domácí trávě v Newportu ukončil více než pět měsíců dlouhé čekání na výhru a nyní má kontě už tři vítězství v řadě. Ve čtvrtfinále zdolal 4:6, 6:3, 7:6 světovou čtrnáctku krajana Tommyho Paula a připsal si první skalp člena TOP 40 od loňského srpna. O finále si 38letý Američan zahraje s o dvacet let mladším krajanem Michelsenem.

Sestřih zápasu Paul – Isner. Livesport

09:20 – Čínská teniska Zhengová potvrdila roli papírové favoritky a na turnaji italském Palermu bez problémů porazila Američanku Navarrovou 6:4, 6:2.

Sestřih zápasu Zhengová – Navarrová. Livesport

06:20 – Semifinálová klání čekají tenisty a tenistky hned na několikero turnajích. Zatímco ve švédském Bastadu půjde do akce například Casper Ruud, jenž se utká s Lorenzem Musettim, v Itálii čeká na Majaru Šarífovou Číňanka Qinwen Zheng. Semifinálové zápasy budou hrát také mužští tenisté ve švýcarském Gstaadu.