Tennis Tracker: Krejčíková zná soupeřky ve skupině WTA Elite Trophy

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 23. října?

10:49 – V čínském Zhuhai byl rozlosován turnaj WTA Elite Trophy, na kterém se představí 11 nejlepších hráček letošní sezony, které se nedostaly na Turnaj mistryň do Mexika, plus jedna divoká karta. Své soupeřky ve skupině zná česká zástupkyně Barbora Krejčíková, která se střetne s Darjou Kasatkinovou a Magdou Linetteovou. Do semifinále postoupí vítězky čtyř skupin.

07:00 – Prestižní tenisové turnaje kategorie ATP tento týden hostí Basilej a Vídeň. Během pondělního dne bude k vidění hned řada zajímavých duelů. V Švýcarsku se například střetne Andy Murray s Yannickem Hanfmannem, ve Vídni se pak diváci mohou těšit na rakousko-německý souboj mezi Ofnerem a Zverevem.