Tennis Tracker: Kritika na změny míčků roste. Davisová přijde o Australian Open

Nový rok, nová sezona. Tenisová raketa se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 5. ledna?

10:58 – Marie Bouzková skončila na turnaji WTA 250 v Aucklandu ve čtvrtfinále. Česká tenistka už potřetí v řadě nenašla recept na Elinu Svitolinovou, Ukrajinka na Novém Zélandu zahrála 28 winnerů, udělala jen 5 nevynucených chyb a zvítězila jednoznačně 6:0, 6:3.

10:53 – Alexander Zverev v United Cupu porazil 6:4, 6:4 Stefanose Tsitsipase, vzájemnou bilanci upravil na 10:4 a souboj Němců s Řeky vyrovnal na 1:1. O posledních semifinalistech tak rozhodne až závěrečná čtyřhra smíšených dvojic.

10:46 – Dvaadvacetiletá Anna Sisková v Aucklandu do svého druhého deblového finále na turnaji WTA nepostoupila. S Francouzkou Jessikou Ponchetovou v semifinále podlehly 6:7, 6:4, 7:10 kazašsko-slovenské dvojici Anna Danilinová a Viktória Hrunčáková.

09:27 – Grigor Dimitrov na podniku ATP 250 v Brisbane přehrál 6:1, 6:4 domácího Rinkyho Hijikatu a pátou z osmi účastí proměnil minimálně v semifinále. Letos v něm bulharský šampion z roku 2017 vyzve dalšího Australana Jordana Thompsona, nebo Španěla Rafaela Nadala.

08:50 – Řecko se v závěrečném čtvrtfinále United Cupu ujalo proti Německu vedení 1:0. První bod bez problémů získala světová osmička Maria Sakkariová, jež deklasovala 6:0, 6:3 po mateřské pauze se vracející Angelique Kerberovou.

07:56 – Až na třetí pokus se světová osmička Holger Rune dočkal první letošní výhry 2:0 na sety. V Brisbane porazil dokonce bez ztráty podání 6:2, 7:6 domácího Jamese Duckwortha a postoupil do semifinále. V něm na dvacetiletého Dána čeká Rus Roman Safiullin (h2h 0:0).

07:48 – Linda Nosková na turnaji WTA 500 v australském Brisbane porazila 7:5, 6:3 talentovanou šestnáctiletou ruskou kometu Mirru Andrejevovou, jež v prvních třech zápasech sezony ztratila dohromady jen 10 gamů, a postoupila do semifinále. V něm devatenáctiletá Češka vyzve světovou čtyřku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu (h2h 0:1).

06:01 – Dvojnásobná semifinalistka Madison Keysová je po Karolíně Muchové a těhotných Petře Kvitové a Belindě Bencicové už čtvrtou hráčkou TOP 20, která přijde o letošní Australian Open. Světová třináctka se odhlásila kvůli zranění ramena. "Bohužel bojuju se zraněním ramena a lékaři mi doporučili, abych Australian Open vynechala," oznámila 28letá Američanka.

05:33 – Světová čtyřka Jelena Rybakinová v Brisbane proplouvá svým prvním turnajem sezony jako nůž máslem. Anastasia Potapovová jí ve čtvrtfinále cestu dál navíc usnadnila poté, co kvůli zdravotním potížím po prvním setu (1:6) vzdala. Kazaška v semifinále čeká na vítězku duelu mezi Lindou Noskovou a Mirrou Andrejevovou.

05:15 – Aktuálně 72. hráčka světa Lauren Davisová se postavila do rozrůstající se řady tenistů kritizujících časté změny míčků na různých turnajích. "Jsem moc smutná, že letos přijdu o turnaje v Austrálii. Kvůli častým změnám míčků rehabilituju s ramenem. Brzy se vrátím," informovala své fanoušky na sociálních sítích třicetiletá Američanka, jež hrála naposledy loni v polovině září. Na problém už dříve upozorňovali také Novak Djokovič, Carlos Alcaraz, Daniil Medveděv, Stan Wawrinka nebo Sebastian Korda.

04:41 – Bývalá světová jednička Viktoria Azarenková na podniku WTA 500 v australském Brisbane zdolala 6:3, 3:6, 7:5 Lotyšku Jelenu Ostapenkovou, vzájemnou bilanci upravila na 3:0 a pátou ze šesti účastí proměnila minimálně v semifinále. Letos v něm běloruská šampionka z let 2009 a 2016 vyzve krajanku Arynu Sabalenkovou, nebo Rusku Darju Kasatkinovou.

04:28 – Světová trojka Coco Gauffová v Aucklandu dál drtí soupeřky a suverénně kráčí za premiérovým obhájením titulu. Po výhře 6:1, 6:1 nad Francouzkou Varvarou Gračovovou devatenáctiletá Američanka postoupila se ztrátou pouhých 11 gamů do semifinále, v němž na ni čeká krajanka Emma Navarrová (h2h 0:0).

04:02 – Emma Navarrová v Aucklandu porazila 6:4, 6:3 Chorvatku Petru Martičovou a potřetí v kariéře postoupila do semifinále turnaje WTA. O premiérové finále a posun do TOP 30 si dvaadvacetiletá Američanka zahraje s favorizovanou krajankou Coco Gauffovou, nebo naturalizovanou Francouzkou Varvarou Gračovovou