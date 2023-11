Tennis Tracker: Kolář utrpěl sedmou porážku v řadě, B. Fruhvirtová ztratila jen dva gamy

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 22. listopadu?

07:13 – Brenda Fruhvirtová se na závěr sezony vydala sbírat body ještě do mexické Guadalajary. Na úvod antukového turnaje ITF W40 šestnáctiletá Češka potvrdila roli superfavoritky proti o dva roky mladší Američance Emmě Wiesenfeldové, které v premiérovém zápase mezi ženami připravila debakl 6:0, 6:2 a připsala si 29. výhru z posledních 30 zápasů na okruhu ITF.

07:02 – Zatímco ve čtyřhře se Zdeněk Kolář dostává do závěrečných kol a sbírá trofeje, ve dvouhře se mu nedaří. Na challengeru v japonské Jokohamě podlehl v úvodním kole 2:6. 7:6, 2:6 nasazenému Australanovi Jamesi Duckworthovi, utrpěl sedmou porážku v řadě a prohrál 10 z 11 posledních zápasů. Měsíc dlouhý trip po Japonsku ukončí příští týden v Jokkaiči, kde se rozloučí se sezonou.

06:50 – Finové se stali prvním severoevropským týmem, který se dostal do semifinále Davisova poháru, od úspěchu Švédska z roku 2007. K historickému postupu mezi elitní kvarteto světa přispěli rozhodujícím bodem ve čtyřhře Harri Heliövaara Otto Virtanen, kteří porazili 7:5, 6:3 kanadský pár Alexis Galarneau a Vasek Pospisil.