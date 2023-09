Tennis Tracker: Kvitová si v čínském Ningbu zahraje čtvrtfinále, postoupila bez boje

Na Kvitovou se v čínském Ningbu usmálo štěstí a postoupila bez boje do dalšího kola.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 26. září?

Moment dne ze zápasu Karen Chačanov – Jošihito Nišioka Livesport

Moment dne WTA ze zápasu Kateřina Siniaková – Elizabeth Mandliková Livesport

19:02 – "Poslední rok jsem s týmem prožíval velmi těžké období. Ale comeback pokračuje, jsem zpátky v TOP 10 a vyhráli jsme dva tituly. Jsme na cestě zpátky," řekl Alexander Zverev o triumfu v Chengdu.

Rozhovor s Alexanderem Zverevem po triumfu v Zhuhai. Livesport

18:39 – "Doufal jsem, že se mi tu podaří odehrát hodně zápasů, abych se do toho znovu dostal. Byl jsem tři měsíce mimo hru a hodně mi to chybělo, takže jsem byl velmi hladový po návratu. A vyhrát titul zrovna tady v Číně po několika letech je opravdu speciální pocit. Tahle trofej je pro mou rodinu," řekl Karen Chačanov po triumfu v Zhuhai.

Rozhovor s Karenem Chačanovem po triumfu v Chengdu. Livesport

18:30 – Nejvýše nasazená Tunisanka Ons Jabeurová se v čínském Ningbu nečekaně nadřela na postup do druhého kola, když Francouzku Dianu Parryovou zdolala až po dvou čtvrt hodinách boje 7:6, 7:5. O čtvrtfinále si světová sedmička zahraje s Němkou Tamarou Korpatschovou (h2h 0:0).

Sestřih zápasu Ons Jabeurová – Diane Parryová Livesport

16:46 – Alexander Zverev otočil finále na podniku ATP 250 v čínském Chengdu, ačkoli prohrával už o set a brejk a byl pouhé dva míčky od porážky. Nejvýše nasazený nakonec přetlačil debutanta ve finále na nejvyšším okruhu Romana Safiullina až po třech hodinách 6:7, 7:6, 6:3. Svou finálovou bilanci upravil na 21:11 a získal svůj druhý titul za poslední dva měsíce.

Sestřih zápasu Alexander Zverev – Roman Safiullin. Livesport

15:29 – Kateřina Siniaková se v čínském Ningbu dočkala svého prvního vítězství od úvodního kola Wimbledonu. Úřadující šampionka travnatého podniku v Bad Homburgu smetla 6:0, 6:4 Američanku Elizabeth Mandlikovou a po skalpu dcery slavné bývalé české tenistky přerušila sérii sedmi porážek. O postup do čtvrtfinále bude usilovat proti nasazené trojce Soraně Cirsteaové, se kterou prohrála všechny čtyři předchozí souboje.

Sestřih zápasu Kateřina Siniaková – Elizabeth Mandliková. Livesport

15:23 – Karen Chačanov odehrál v čínském Zhuhai svůj teprve druhý turnaj po téměř tříměsíční pauze a ukončil skoro pětileté čekání na další triumf. Vítěz prestižního Masters v Paříži z roku 2018 ztratil na turnaji v roli nasazené jedničky jen jeden set a ve finále přehrál 7:6, 6:1 japonského tenistu Jošihita Nišioku. I svůj pátý titul na této úrovni vybojoval na tvrdých površích.

Sestřih zápasu Karen Chačanov – Jošihito Nišioka. Livesport

15:08 – Xiyu Wang odehrála v sobotu v Guangzhou své první finále na turnajích WTA a smetla v něm nasazenou jedničku Magdu Linetteovou. Na dalším domácím turnaji v Ningbu se však 22letá Číňanka rozloučila hned v prvním kole, když podlehla 6:7, 4:6 Nadie Podoroské.

14:32 – Tomáš Macháč pokračuje v solidních výkonech posledních týdnů. Po finále na challengeru v Cassis pomohl českému daviscupovému týmu k postupu do čtvrtfinále a v úterý úspěšně vstoupil do dalšího francouzského challengeru v hale v Orléans. Český tenista, který není daleko od návratu do TOP 100 žebříčku, přehrál 7:6, 6:4 nasazenou sedmičku Maxima Cressyho, jenž před týdnem triumfoval v Rennes. Jeho dalším soupeřem bude Constant Lestienne, či Jesper de Jong.

14:31 – Dominik Palán neuspěl před týdnem v kvalifikaci na podniku ATP v Zhuhai a hlavní soutěž si nezahraje ani v Astaně. Dvaadvacetiletý Čech prohrál 6:7, 3:6 první kolo kvalifikačních bojů s Damirem Džumhurem.

12:44 – Linda Fruhvirtová v pondělí v Ningbu přerušila sérii devíti singlových porážek a první kolo zvládla i v deblové soutěži. Spolu s Australankou Darjou Savilleovou přehrála po likvidaci dvou setbolů 7:6, 6:1 krajanku Anastasii Detiucovou a Polku Katarzynu Piterovou, které plnily roli nasazených čtyřek.

12:03 – Sorana Cirsteaová měla v úvodním kole v čínském Ningbu nečekané potíže s trápící se Claire Liuovou. Nasazená trojka prohrávala ve všech třech setech o brejk a utkání zlomila na svou stranu až ve druhé polovině závěrečného dějství, když vyhrála pět gamů v řadě a Američanku po bezmála třech hodinách boje udolala 7:5, 4:6, 6:3. Čtvrtfinalistka nedávného US Open může být další soupeřkou Kateřiny Siniakové, kterou čeká souboj s Elizabeth Mandlikovou.

11:24 – Varvara Gračovová, která nedávno změnila občanství z ruského na francouzské, pokračuje v trápení v posledních měsících na betonech. Nasazená pětka dohrála v Ningbu hned v prvním kole po porážce 5:7, 5:7 s kvalifikantkou a až 164. hráčkou pořadí Valerií Savinychovou a připsala si už čtvrtou porážku v řadě. V úvodní sadě nevyužila celkem pět setbolů.

09:53 – Parádní obsazení hlásí turnaj ATP 500 v čínském Pekingu, roli nasazených plní pouze hráči TOP 10. Světová dvojka a úřadující wimbledonský šampion Carlos Alcaraz vyhlíží pro první kolo jednoho z kvalifikantů a finalista nedávného US Open a nasazená dvojka Daniil Medveděv se v prvním kole utká s Tommym Paulem.

08:02 – Linda Nosková si o postup do čtvrtfinále turnaje WTA 500 v Tokiu zahraje s Anastasií Pavljučenkovovou (h2h 0:0). Ta na úvod deklasovala dvakrát 6:1 světovou dvacítku Donnu Vekičovou z Chorvatska.

07:24 – Linda Nosková na úvod turnaje WTA 500 v Tokiu potvrdila roli favoritky proti domácí Himeně Sakacumeové. Osmnáctiletá Češka porazila japonskou náhradnici 6:2, 7:5 a na páté ze šesti akcí po Wimbledonu zvládla svůj úvodní zápas. O čtvrtfinále si zahraje s Donnou Vekičovou, nebo Anastasií Pavljučenkovovou.

Sestřih zápasu Himeno Sakacumeová – Linda Nosková. Livesport

06:00 – Romana Safiullina dnes čeká vůbec první finále v kategorii ATP. Potřeboval na to 26 pokusů. O premiérový titul se utká s Němcem Alexanderem Zverevem.

01:00 – Petra Kvitová v čínském Ningbu krátce po vítězném vstupu do turnaje postoupila již do čtvrtfinále. Bez boje ji do něj pustila Kazaška Julia Putincevová, která po výhře nad Australankou Darjou Savilleovou ze soutěže odstoupila.