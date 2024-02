Tennis Tracker: Martincová otočila derby s Palicovou, Američané v Davis Cupu nezaváhali

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 1. února?

21:57 – Třetí nasazený Félix Auger-Aliassime se ve svém úvodním vystoupení na halovém turnaji ATP 250 v Montpellier pořádně nadřel. Domácího osmifinalistu letošního Australian Open Arthura Cazauxe zdolal až po 2 hodinách a 47 minutách boje 7:5, 2:6, 7:6, když vývoj rozhodují sady otočil ze stavu 3:5 a 0:15 ziskem osmi fiftýnů v řadě. Ve čtvrtfinále se kanadský tenista utká s dalším Francouzem Haroldem Mayotem (h2h 0:0).

21:32 – Anastasia Potapovová v Linci vyhrála i sedmý zápas a dál míří za premiérovým obhájením triumfu na okruhu WTA. Ve druhém kole ale měla namále, Italku Elisabettu Cocciarettovou zdolala až po odvrácení dvou mečbolů a tříhodinovém boji 2:6, 7:6, 7:5. Ve čtvrtfinále se dvaadvacetiletá Ruska střetne s druhou nasazenou krajankou a finalistkou z roku 2018 Jekatěrinou Alexandrovovou (h2h 1:0).

21:17 – Christopher Eubanks si v 27 letech odbyl vítězný debut v Davis Cupu. V kvalifikačním duelu proti Ukrajině v litevském Vilniusu porazil 6:3, 6:2 hráče z chvostu až páté světové stovky Vjačeslava Bělinského a vedení Američanů zvýšil na 2:0. Eubanks nastoupil místo Taylora Fritze, kterého do hry nepustilo zranění pravé kyčle.

19:30 – Američtí tenisté se v kvalifikačním zápase Davisova poháru proti Ukrajině, které čelí z bezpečnostních důvodů v litevském Vilniusu, ujali očekávaného vedení. Favorizovaný Sebastian Korda se ale na výhru v úvodní dvouhře proti Oleksii Krutychovi nečekaně nadřel, soupeře ze čtvrté světové stovky zdolal až po třísetovém boji 6:3, 6:7, 6:4.

17:26 – Dajana Jastremská týden po porážce v semifinále Australian Open druhou výhru na turnaji WTA 500 v Linci nepřidala. Na třiadvacetiletou Ukrajinku, jež v Melbourne odehrála včetně kvalifikace devět zápasů, v Rakousku dolehla únava po náročném přesunu a s Chorvatkou Donnou Vekičovou prohrála jednoznačně 1:6, 1:6.

17:04 – Zdeněk Kolář na halovém challengeru v německém Koblenzu porazil 6:3, 7:6 Francouze Tristana Lamasineho a poprvé od srpnové kvalifikace US Open vyhrál dva zápasy po sobě. O obhájení loňského semifinále se pátý nasazený Čech utká s domácím Oscarem Ottem, nebo Hazemem Nawem ze Sýrie.

16:32 – Kateřina Siniaková na své neoblíbené akci v rakouském Linci díru do světa neudělá. Sedmadvacetiletá Češka sice letos poprvé vyhrála zápas v hlavní soutěži, den poté ale další třísetový duel nezvládla. Ve druhém kole podlehla i vinou deseti ztracených servisů 3:6, 7:5, 4:6 Francouzce Claře Burelové a s podnikem kategorie WTA 500 se rozloučila.

15:57 – Elise Mertensová čtyři dny po triumfu na Australian Open ve čtyřhře žen úspěšně vstoupila do dvouhry na halovém podniku WTA 500 v rakouském Linci. Čtvrtá nasazená Belgičanka smetla 6:1, 6:3 Luciu Bronzettiovou, jež nenavázala na předchozí skalp Angelique Kerberové. Ve čtvrtfinále se finalistka z roku 2020 Mertensová utká s šampionkou ze sezony 2015 Anastasií Pavljučenkovovou (h2h 1:2).

14:22 – Linda Fruhvirtová na turnaji WTA 250 v thajském Hua Hin na svou první letošní výhru v hlavní soutěži nenavázala. Osmnáctiletá Češka v boji o místo ve čtvrtfinále nestačila na čínskou obhájkyni titulu Lin Zhu, které podlehla hladce dvakrát 2:6.

13:02 – Anna Karolína Schmiedlová skončila na turnaji v Hua Hin ve druhém kole. Nasazená slovenská tenistka nestačila na čínskou sousedku ze světového žebříčku Yafan Wang, které podlehla hladce 2:6, 4:6.

12:14 – Český souboj ve druhém kole halového turnaje ITF W75 ve francouzském Andrezieux-Boutheon vyhrála zkušenější Tereza Martincová. Nasazená šestka porazila devatenáctiletou Barboru Palicovou 4:6, 6:3, 6:2, vyhrála i druhý vzájemný duel a navázala na první letošní výhru v hlavní soutěži. Ve čtvrtfinále se utká s druhou nasazenou Švédkou Rebeccou Petersonovou, nebo Belgičankou Magali Kempenovou.

10:55 – Katie Volynetsová v thajském Hua Hin zdolala po takřka tříhodinovém boji 5:7, 6:2, 6:2 čtvrtou nasazenou Němku Tatianu Mariaovou a podruhé v kariéře a poprvé mimo domácí půdu postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA. O vyrovnání svého maxima z loňského Austinu si dvaadvacetiletá Američanka zahraje se Slovenkou Annou Karolínou Schmiedlovou, nebo Číňankou Yafan Wang.

09:20 – Mezi ženami kralovala v tomto ohledu Marta Kosťuková, která na nedávném grandslamu v Melbourne zahrála 186 vítězných úderů.

06:42 – Daniil Medveděv má na kontě nejvíce vítězných úderů (289) v hlavní soutěži mužské dvouhry na Australian Open 2024.