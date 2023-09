Tennis Tracker: Sabalenková vyhlíží China Open, v asijské zemi získala už čtyři tituly

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 28. září?

16:10 – Petra Kvitová skončila už na čtvrtém turnaji v řadě s bilancí jedné výhry a porážky. Šampionka letošních podniků WTA 1000 v Miami a WTA 500 v Berlíně nestačila ve čtvrtfinále v čínském Ningbu 1:6, 6:4, 3:6 na Dianu Šnajderovou a dál čeká na třetí semifinále v sezoně. Devatenáctiletá Ruska, která vyhrála i svůj pátý souboj s českými hráčkami, bude o své první finále na akcích WTA bojovat proti Lindě Fruhvirtové.

Koncovky setů ze zápasu Diana Šnajderová – Petra Kvitová. Livesport

15:51 – Stan Wawrinka poprvé od poloviny dubna nezvládl vstup do turnaje. Bývalý třetí hráč světa a trojnásobný grandslamový šampion prohrál v prvním kole v Astaně bezmála tříhodinovou tie-breakovou bitvu s Marcosem Gironem, v níž nebyl k vidění ani jeden brejkbol. Američan se v dalším zápase utká s Dominicem Thiemem, či Juanem Pablem Varillasem.

Koncovky setů ze zápasu Stan Wawrinka – Marcos Giron. Livesport

14:00 – Nikola Bartůňková si podruhé v kariéře vyzkouší hlavní soutěž na nejvyšším okruhu, loni na antuce v Istanbulu prohrála hned v prvním kole. Sedmnáctiletá Češka obdržela divokou kartu od pořadatelů akce WTA 250 v rumunské Kluži, která je na programu od 16. do 22. října.

13:54 – Ons Jabeurová měla už podruhé v čínském Ningbu velké potíže. Nasazená jednička prohrávala v úvodní sadě s Věrou Zvonarevovou 2:5 o dva brejky a postupně čelila třem setbolům. Ruskou veteránku a bývalou světovou dvojku nakonec udolala až po dvouapůlhodinovém boji 7:5, 4:6, 6:1. V pátek nastoupí proti Kateřině Siniakové, nebo Nadie Podoroské a zabojuje o třetí letošní finále.

11:56 – Maria Sakkariová slavila před pár dny na WTA 1000 v Mexiku svůj teprve druhý kariérní triumf na nejvyšší tour a na vítězné vlně pokračuje na "pětistovce" v Tokiu. Nasazená čtyřka si v úvodním zápase poradila 6:3, 6:1 s domácí Misaki Doiovou, jež odehrála svůj poslední turnaj v kariéře, a zvládla už šestý duel v řadě. Ve čtvrtfinále se utká s Caroline Garciaovou, kterou smetla před týdnem v Guadalajaře.

Sestřih zápasu Misaki Doiová – Maria Sakkariová. Livesport

11:02 – Linda Fruhvirtová dorazila do Ningba se sérií devíti porážek a na výhru čekala tři měsíce. Talentovaná teenagerka ovšem v čínském městě vyhrála už tři zápasy v řadě a podruhé v kariéře postoupila do semifinále na nejvyšším okruhu. Šampionka loňského podniku v Čennaí smetla 6:0, 6:3 nasazenou osmičku Luciu Bronzettiovou, navázala na skalp turnajové čtyřky Anny Blinkovové a zajistila si návrat do TOP 100 žebříčku. O druhé finále bude bojovat proti Petře Kvitové, nebo Dianě Šnajderové.

Setbol a mečbol ze zápasu Lucia Bronzettiová – Linda Fruhvirtová. Livesport

10:34 – Caroline Garciaová postoupila před týdnem na WTA 1000 v Guadalajaře do svého prvního semifinále po více než půlroce, díky čemuž měla v úvodním kole v Tokiu volno. Úřadující šampionka Turnaje mistryň začala v Japonsku výhrou 6:4, 6:3 nad Anhelinou Kalininovou a ve čtvrtfinále vyzve domácí Misaki Doiovou, nebo nasazenou čtyřku Marii Sakkariovou.

Sestřih zápasu Caroline Garciaová – Anhelina Kalininová. Livesport

10:30 – Jiří Lehečka už zná svého soupeře pro úvodní zápas na halové akci v Astaně, čtvrtý nasazený se o čtvrtfinále utká s kvalifikantem a 661. hráčem pořadí Jegorem Gerasimovem. Bývalý člen TOP 70 přehrál 7:6, 6:3 antukového specialistu Bernabého Zapatu.

09:51 – Matteo Arnaldi suverénně vyhrál souboj kvalifikantů v prvním kole silně obsazeného turnaje ATP 500 v Pekingu. Mladý Ital, který prožívá nejlepší sezonu kariéry, za pouhých 80 minut přehrál 6:2, 6:2 Jeffreyho Johna Wolfa. Na své druhé a největší čtvrtfinále na hlavním okruhu bude osmifinalista nedávného US Open útočit proti Stefanosovi Tsitsipasovi, nebo Nicolásovi Jarrymu.

09:48 – Jiří Lehečka skončil ve čtyřhře v kazašské Astaně hned v prvním kole. Nejlepší Čech v žebříčku, který má v singlu coby nasazená čtyřka na úvod volno, nestačil po boku Maďara Mártona Fucsovicse 3:6, 6:7 na turnajové čtyřky a deblové specialisty Mateho Paviče a Johna Peerse.

09:43 – Darja Kasatkinová potvrdila roli favoritky ve druhém kole na podniku WTA 500 v Tokiu. Nasazená šestka ovšem čelila 16 brejkbolům, čtyřikrát přišla o servis, spáchala osm dvojchyb a jasnou outsiderku Despinu Papamichailovou porazila až po dvou hodinách 6:4, 6:4. O čtvrté letošní semifinále a první po třech měsících si zahraje s Jessicou Pegulaovou.

06:23 – Linda Nosková skončila na prvním turnaji svého premiérového asijského turné ve druhém kole. Na podniku WTA 500 v japonském Tokiu nestačila na o čtrnáct let starší Anastasii Pavljučenkovovou, bývalé světové čtrnáctce česká teenagerka podlehla 3:6, 6:4, 0:6.

Koncovky setů zápasu Linda Nosková – Anastasia Pavljučenkovová Livesport

06:21 – Aryna Sabalenková je hráčkou s nejvyšším počtem WTA titulů v Číně v tomto století (čtyři, stejně jako Agnieszka Radwaňská) – Běloruska má v asijské zemi v dosavadní kariéře 81% úspěšnost vítězství (34-8).