Tennis Tracker: Slovensko slaví, šestnáctiletá Jamrichová ovládla dívčí Australian Open

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 27. ledna?

11:02 – Aryna Sabalenková získala i svůj druhý grandslamový vavřín na Australian Open. Aktuální světová dvojka přehrála 6:3, 6:2 debutantku ve finále majorů Qinwen Zheng a jako první od krajanky Viktorie Azarenkové v roce 2013 obhájila ženský triumf v Melbourne Parku. Běloruska to dokonce zvládla bez ztráty setu a zaregistrovala svůj celkově 14. titul, první od loňského května.

05:56 – Jan Kumstát se mohl stát teprve druhým českým šampionem chlapecké juniorky na Australian Open, v Melbourne Parku v minulosti kraloval pouze Jiří Veselý před 13 lety. Talentovaný český teenager ve finále nastřílel 25 es, přesto svému japonskému vrstevníkovi Reiovi Sakamotovi nakonec podlehl 6:3, 6:7, 5:7. Posledním českým vítězem chlapecké dvouhry na grandslamech je tak stále Jonáš Forejtek na US Open 2019.

04:13 – Renáta Jamrichová ovládla loni na Australian Open dívčí čtyřhru a letos si z Melbourne Parku odveze trofej pro šampionku juniorské dvouhry. Šestnáctiletá Slovenka ve finále za hodinu hry smetla 6:4, 6:1 domácí Emerson Jonesovou a potvrdila roli nasazené jedničky. Ve dvouhře dívek na grandslamech naši sousedé triumfovali poprvé od Australian Open 2015, které vyhrála Tereza Mihalíková.