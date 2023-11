Tennis Tracker: Slovinky přepisují historii, poprvé se probojovaly do semifinále BJK Cupu

Tennis Tracker: Slovinky přepisují historii, poprvé se probojovaly do semifinále BJK Cupu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 10. listopadu?

15:35 – Přímý souboj o postup do semifinále mezi Českem a USA na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu rozehrají Kateřina Siniaková s Danielle Collinsovou. Po nich nastoupí wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová se Sofií Keninovou. Do čtyřhry jsou zatím nahlášeny Siniaková s Barborou Krejčíkovou a Sloane Stephensová s Taylor Townsendovou.

14:25 – České juniorky jsou v letošním ročníku Billie Jean King Cupu stále neporaženy. Čtvrtfinále s Japonskem zvládly ve španělské Córdobě už po dvouhrách, ve dvou setech zvítězila Alena Kovačková i Laura Samsonová. Pokud v semifinále porazí Švédsko, nebo Velkou Británii, zahrají si už ve čtvrtém ročníku po sobě o titul.

12:56 – Nasazená jednička Brenda Fruhvirtová zdolala na akci W40 v Řecku 6:3, 7:5 domácí Michaelu Lakiovou a zahraje si o své 14. profesionální finále, ve kterých je neporažená. Šestnáctiletá Češka se v semifinále utká se Španělkou Leyre Romerovou.

12:54 – Tamara Zidanšeková získala na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu potřebný set proti Kazachstánu a navzdory skreči za stavu 6:2, 2:6 proti Julii Putincevové zajistila Slovinsku premiérovou účast v semifinále nejprestižnější ženské týmové soutěže. Rozhodující čtyřhra už nebude mít na pořadí ve skupině vliv. Slovinky se v semifinále utkají s Itálií, Kanada čeká na vítěze odpoledního souboje mezi Českem a USA.

12:30 – Adam Pavlásek s Arielem Beharem měli v Sofii na dosah své druhé společné finále na turnajích ATP. Česko-uruguayský pár v semifinále podlehl 5:7, 4:6 nasazeným trojkám Julianovi Cashovi a Nikolovi Mektičovi.

11:16 – Kaja Juvanová deklasovala v úvodní dvouhře mezi Slovinskem a Kazachstánem 6:1, 6:0 deblovou specialistku Annu Danilinovou a příblížila svou zemi k postupu do semifinále na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu. O něm může rozhodnout už Tamara Zidanšeková v duelu s Julií Putincevovou.

06:00 – Bývalá světová jednička Naomi Ósakaová potvrdila svůj plánovaný comeback na začátku nové sezony. Čtyřnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře se v lednu vrátí k tenisu na turnaji WTA 500 v australském Brisbane, který je jednou z příprav na Australian Open. Šestadvacetiletá Japonka překvapivě odstoupila z loňského Australian Open, než později odhalila, že je těhotná.

"Jsem opravdu nadšená z toho, že se vrátím na kurt a budu soutěžit. Vždy miluji začátek sezony v Brisbane a nemůžu se dočkat, až se vrátím," uvedla v prohlášení dvojnásobná vítězka Australian Open a US Open.

01:00 – Kanadské tenistky poprvé od roku 1988 a podruhé v historii postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu (dříve Fed Cupu). Ve španělské Seville po výhře 3:0 nad domácím výběrem porazily 3:0 i Polky, když na singlové úspěchy osmnáctileté Mariny Stakusicové a Leylah Fernandezové znovu navázaly ve čtyřhře Eugenie Bouchardová a Gabriela Dabrowská.