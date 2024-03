Únorové statistické kuriozity: Extrémní nastavení na Unionu, brankářův gól po větru a otloukánci ze Západní Samoy

Fotbal nabízí spoustu bizarních situací. Můžete soupeři za celý zápas prakticky nepůjčit míč, snažit se k zbláznění, ovšem jeho branku budete neustále míjet jako čísla ve Sportce. A nakonec nejenže nedáte gól, ale ještě třeba odejdete poraženi. Datoví specialisté v Livesportu sledují v této sezoně téměř 1800 fotbalových soutěží po celém světě a podobné číselné kuriozity mají denně na monitoru. Jaké byly v únoru ty nejzajímavější?

Kdyby se hledal tým s nejhorší disciplínou na světě, horkými favority by byli hráči brazilského celku Real Noroeste. Účastník ligy státu Capixaba se za dvě utkání během pěti dnů provinil fauly za dohromady 19 žlutých karet a jednu červenou! Ostatně zápas bez vyloučení je v jejich případě téměř svátkem, za loňský kalendářní rok jich nasbírali 11, letos už mají tři. A pokud máte dojem, že s tímhle stylem bojují u dna tabulky, opak je pravdou. Tým Noroeste se stal mistrem ligy svého státu v předchozích třech ročnících, v celobrazilských soutěžích mu to však stačí jen na čtvrtou nejvyšší úroveň.

Zápas Unionu Berlín s Wolfsburgem rozhodl jediný gól, jenž padl v 71. minutě. Na tom by nebylo vůbec nic zvláštního, kdyby ona trefa nepřišla v prvním poločase… Fanoušci Unionu se totiž přidali k plošnému protestu proti vstupu zahraničního investora do Bundesligy a trávník zasypali v prvním dějství tenisovými míčky. Chvíli to dokonce vypadalo na to, že se zápas nedohraje. Nakonec hráči (včetně českého reprezentanta Alexe Krále) i funkcionáři spojili síly, desítky tenisáků sesbírali, naházeli do obřích pytlů a jelo se dál. Téměř půlhodinové přerušení se nahradilo v prvním poločase, v jehož závěru se zrodil zmíněný gól.

Za statistickou kuriozitu lze považovat i to, když se ze hry trefí brankář. Ve třetí nejvyšší nizozemské lize se to navíc povedlo gólmanovi Noordwijku Larsi Jansenovi téměř přes celé hřiště. A nejvtipnější je na tom to, že o tom vůbec nevěděl. Jansen totiž pouze odkopával míč před rozběhnutým útočníkem, který jej následně tvrdě srazil k zemi. Ležícímu otřesenému brankáři tak sladkou zprávu sdělili až spoluhráči. Právě tenhle nevšední zásah z 81. minuty nakonec rozhodl celý zápas (1:3).

V hustém lijáku a v silném vichru se hrálo v téměř neregulérních podmínkách. Jansen chvíli předtím předvedl za stavu 1:1 parádní zákrok proti Nigelu Hasselbainkovi, synovci stejnojmenného někdejšího reprezentačního útočníka Jimmyho Floyda. A pak díky prudkému větru, který výrazně pomohl míči do sítě, zaúřadoval i na druhé straně. "Umím dávat hezčí góly," usmíval se po zápase hráč, který dřív nastupoval v poli. Pro Noordwijk to byla první výhra od listopadu a pro trenéra možná signál k zamyšlení, jestli Jansena nevrátit zpět z branky do hry.

Při nedávném losu osmifinále Evropské ligy byl sice ázerbájdžánský Karabach Agdam největším outsiderem, ovšem žádná procházka růžovým sadem to nebude. Pražská Slavia, jíž také hrozil, si může oddechnout, naopak v Leverkusenu se třemi českými reprezentanty by měli zbystřit. Po téměř pětihodinovém letu je v Baku čeká mimořádně silný soupeř. Domácí ligu vede o propastných 21 bodů, na soupisce má díky petrodolarům hráče s desítkami startů ve francouzské Ligue 1 (Benzia, Diakhaby) a navíc – přejí mu rozhodčí.

Během pouhých osmi dní a dvou ligových zápasů totiž kopal celkem pět penalt! Nastřílel z nich celkem čtyři góly, při vítězství na hřišti Sabailu 2:1 si ještě dovolil jednu zahodit. Pozoruhodné je, že všechny proměněné pokutové kopy měly pokaždé jiného exekutora. Jako by se hráči mezi sebou dohodli, že se o bohatou tabuli rovnoměrně podělí…

Glasgow Rangers triumfovali v domácí lize za posledních 12 let jen jednou, ovšem teď mají nakročeno k tomu, aby odvěkého rivala Celtic opět sesadili. V tabulce vedou o dva body, co je však důležitější, své soupeře naprosto drtí. Zvlášť doma. Livingstonu tam při výhře 3:0 nepovolili ani jednu střelu, a to ani mimo branku!

Ross County si odvezlo stejný příděl gólů, Rangers jejich gólmana zasypali 23 přesnými ranami (23:1), celkem to bylo na střelecké pokusy 43:5. Skotský velkoklub, jenž si Evropské lize na podzim poradil i se Spartou, má aktuálně 11 výher v řadě a Benfica Lisabon se má na co těšit…

Naopak smutnými hrdiny měsíce jsou hráči celku Vaiala Tongan. Šampion Americké Samoy téměř nestíhal v předkole australsko-oceánské Ligy mistrů počítat góly ve své síti. Ve třech utkáních jich bylo 41, nejdéle během celé kvalifikace odolal bez inkasované branky 21 minut. A to přitom proti němu stáli soupeři, kteří jsou z pohledu celosvětového měřítka podobně fotbalově zaostalí – Tongy, Samoa a Cookovy ostrovy…