Lednové statistické kuriozity: Liverpoolský rekord i milionové slávistky

Fotbal nabízí spoustu bizarních situací. Můžete soupeři za celý zápas prakticky nepůjčit míč, snažit se k zbláznění, ale jeho branku budete neustále míjet jako čísla ve Sportce. A nakonec nejenže nedáte gól, ale ještě třeba odejdete poraženi. Datoví specialisté v Livesportu sledují v této sezoně téměř 1800 fotbalových soutěží po celém světě a podobné číselné kuriozity mají denně na monitoru. Jaké byly v lednu ty nejzajímavější?

Ženský tým jednoho z nejslavnějších mexických klubů Cruz Azul zřejmě v přípravě na sezonu neměl šanci trénovat na hřišti, na němž by se nacházela základní výbava – branka. Jak jinak si vysvětlit, že v úvodu nového ročníku má obrovský problém "trefit zařízení". V prvním kole proti Necaxe vypálily jeho hráčky 15krát bez toho, aniž by jediný míč zamířil do prostoru mezi tři tyče.

Totéž se opakovalo v dalším domácím zápase o dva týdny později proti Pueble, kdy dokonce poslaly mimo všech 20 pokusů. Není proto divu, že se po šesti kolech krčí u dna tabulky s pouhým jedním bodem a dvěma góly na kontě…

Jejich protipólem jsou fotbalisté francouzského Lille, kteří v duelu o postup mezi nejlepších 32 týmů Francouzského poháru rozprášili celek Golden Lion 12:0. Už v poločasu napočítali hosté "sedmičku", přičemž kanadský útočník v dresu domácích Jonathan David se stihl během pouhých 20 minut první půle podepsat pod pět tref (2+3)! Těžko se mu v kariéře povede něco podobného zopakovat…

Pro aktuálně pátý tým francouzské ligy to bylo nejvyšší vítězství v historii klubu, který letos oslaví 80 let. Hosté z karibského Martiniku, jenž je francouzským departementem, cestovali na tenhle zápas dlouhatánských 7000 kilometrů a v letadle směrem domů si měli o čem povídat. Tolik času po cestě z práce jindy opravdu nemívají…

Pokud je řeč o čase, láteřit na něj mohou v Barceloně. Lewandowski a spol. dokázali otočit domácí duel s Villarrealem, v němž ještě na začátku druhé půle prohrávali 0:2. Obrat zvládli za pouhých 11 minut, navíc třetí gól si dal soupeř zásluhou obránce Erica Baillyho sám. Že by to však hosty nějak zlomilo, to tedy ne. Vyrovnali a na konci základní hrací doby přežili další kritickou situaci.

Barcelonského Julese Koundého totiž vychytal zblízka v obrovské šanci v opuštěné brance obránce. Nepadli, ani když po následujícím rohu nařídil rozhodčí Montero penaltu za ruku v pokutovém území. Po přezkoumání u videa ji odvolal, načež se k němu Barcelonští seběhli a protestovali a protestovali.

Sudí, jenž je na mezinárodní listině FIFA, si všechny průtahy spočítal a usnesl se nastavit celých 12 minut. Soupeř pak v 99. minutě vstřelil gól na 4:3, ve 102. výhru pečetil, a to byla zřejmě poslední kapka trpělivosti pro kouče domácích Xaviho, jenž po utkání oznámil, že v klubu po sezoně skončí.

All in Mauritánie

Též rozhodnutí zveřejnil den před ním trenér Liverpoolu Jürgen Klopp, ovšem jeho týmu se naopak daří. V novoročním souboji těžkých vah s Newcastlem vyhrál přestřelku 4:2, a to ještě Mohamed Salah nedal penaltu. Ani to nicméně nevyjádřilo převahu, jakou Reds měli. V utkání si totiž vytvořili ohromující xG (hodnotu očekávaných branek, kterých měli dosáhnout) ve výši 7,20. Což je rekord Premier League od sezony 2010/11, kdy se tato metrika začala počítat.

Varování poslal českým fotbalistům před letním evropským šampionátem turecký reprezentant Cengiz Ünder. V dresu Fenerbahce, kde je po působení v AS Řím či Marseille mírně v ústraní, totiž nasázel Istanbulsporu čtyři gólynasázel Istanbulsporu čtyři góly, přičemž to vše stihl do 46. minuty! Utkání bylo vůbec rušné a brankáři čelili dohromady 23 přesným střelám.

Že nemusí pršet a stačí, když kape, dobře vědí fotbalisté Mauritánie. V souboji s favorizovaným Alžírskem na mistrovství Afriky si příliš "nečuchli", míč drželi pouhých 25 % času, přesto se na konci radovali. Díky jediné gólové střele v utkání totiž zvítězili, což mělo tři zásadní důsledky. Dočkali se své první výhry na turnaji v historii, po dvou porážkách ve skupině si na poslední chvíli zajistili senzační postup do play off a ještě vyřadili jednoho z velkých kandidátů na triumf.

O úspěchu na úkor suveréna mohou čerstvě vyprávět i hráčky pražské Slavie. Ty jely k utkání Ligy mistrů do Lyonu s mnoha pocity, určitě však ne s optimismem. Právě s francouzským kolosem totiž v listopadu utrpěly v domácím duelu debakl 0:9 a při vzpomínce na poslední návštěvu tohoto francouzského města, kdy si odvezly podobný výsledek (1:9), jim určitě tamní křupavá bageta u snídaně příliš nechutnala.

Však také bookmakeři byli o dalším úspěchu domácích přesvědčeni tak skálopevně, že na jejich vítězství ani nevypsali kurz, na remízu pak bylo astronomických 45:1. Kdo se na tento výsledek rozhodl pošetile zkusit štěstí, může teď slavit. Utkání totiž skončilo 2:2! Domácí suverénky si v nastavení daly vlastní gól a po téměř roce a sérii 15 domácích výhrách v řadě napříč všemi soutěžemi neodcházely domů ze svého stadionu jako vítězky.