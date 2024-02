Doufali jsme v lepší výsledek, hlesla Davidová po domácím MS. Biatlon mě ale znovu začal bavit

Biatlonistka Markéta Davidová (27) od sebe čekala na domácím mistrovství světa v Novém Městě na Moravě lepší výsledky, po potížích v sezoně si ale začala znovu závodění užívat. Sedmadvacetiletá reprezentantka z Janova nad Nisou zakončila šampionát 15. místem v závodě s hromadným startem a litovala že se jí při třech těsných chybách na střelnici nedrželo štěstí. Novinářům řekla, že ji ale domácí atmosféra znovu nadchla.

"Všichni, i já, jsme asi doufali v lepší výsledek, ale když si vezmu, jak se ta sezona vyvíjela, tak jsem ráda, že mě to zase bavilo a našla jsem trochu zpátky střelecké sebevědomí," uvedla Davidová. "I když to dnes nebyly nuly a byly to jedničky, je pro mě důležité, že ani na trénincích se už nedějí zkraty, jaké se děly doteď. Fakt mě to zase začalo i bavit. To bylo fajn."

V závěrečném závodě s hromadným startem minula terč na obou střelbách vleže a na první vestoje. Podle trenéra Egila Gjellanda byly všechny rány kalibrové a terče jen těsně nespadly. "Při druhé ležce u mě nestálo štěstí a za tu stojku si mohu sama. O první ležce jsem nevěděla, ale kdybyste se zeptali Egila s Mattem (trenérem střelby Emmonsem), tak ti se vždy smějou, že štěstí na mé straně nikdy není, takže si musím všechno vydřít. Asi je mi to trošku souzené," podotkla Davidová.

V závěrečném kole se snažila ještě posunout dopředu, na čtrnáctou Belgičanku Lottu Lieovou už ale zaútočit nestihla. Na cílové rovince si proto užila ovace fanoušků. "Samozřejmě jsem se snažila celé kolo, Belgičanka přede mnou nebyla daleko. Když jsem ale tady na kopci viděla, že s tím nic neudělám, tak jsem si řekla, že to nemá cenu tlačit do posledního metru, a užila si to," řekla Davidová.

Mistryně světa z roku 2021 absolvovala během dvanácti dní ve Vysočina Areně sedm závodů. Nejlepší individuální výsledek vybojovala ve stíhacím závodě, kde byla devátá. "Asi už toho bylo hodně. Cítila jsem, že i soustředit se na tu střelbu bylo těžké. Máme toho plné kecky. V tomto počasí a na tomhle sněhu to není žádné super lyžování," konstatovala.

Poděkování fanouškům

Domácí šampionát, který navštívilo dohromady přes 200 tisíc fanoušků, ji nadchl. "Byly toho plné sociální sítě. Všichni děkovali a říkali, jak je to skvělý. Myslím, že fakt je. Nebyl den, kdy by diváci nebyli slyšet. Pokaždé křičeli hodně. Moc jim děkujeme a doufáme, že příští rok udělají při Světovém poháru stejnou kulisu," uvedla Davidová.

Po mistrovství světa ji čekají zbývající tři díly Světového poháru v Oslu, americkém Soldier Hollow a kanadském Canmore. "Ta Kanada a Amerika bude náročná. Letíme tam ještě o kus později, takže to bude docela křest ohněm. Nic s tím neuděláme, ale myslím, že když jsme byli v Americe naposledy, bylo to trochu lépe vymyšlené," dodala Davidová.

