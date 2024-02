Mareček: Objektivně teď na medaili tým nemáme, sedmé místo zatím odpovídá

Za výsledek, který odpovídá současné české síle, označil biatlonista Jonáš Mareček (23) sedmé místo mužské štafety na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Výběr trenéra Michaela Málka byl ještě v polovině závodu po výkonech Tomáše Mikysky (24) a Michala Krčmáře (33) druhý, během úseků Marečka a finišmana Vítězslava Horniga (24) se o pět příček propadl. Mareček byl přesto v rozhovoru s novináři rád, že zvládl nervózní okamžiky na střelnici.

"Těžko se mi to hodnotí. První dva kluci jeli výborný závod. Pak já trochu horší a Víťa to měl ve finiši také těžké," uvedl Mareček. "Myslím, že na to, abychom objektivně měli medaili, ten tým nemáme. To by to museli ostatní hodně pokazit. Myslím, že kolem toho sedmého, šestého místa patříme. Takže to tak odpovídá. Zatím," doplnil Mareček.

Když třiadvacetiletý biatlonista z Nového Města na Moravě přebíral od Krčmáře štafetu na druhé příčce, byl nervózní. Vybavily se mu vzpomínky na loňský šampionát v Oberhofu, kde vjížděl do posledního úseku jako první, ale po dvou trestných kolech skončil čtvrtý. "Samozřejmě to bylo náročné. Byl jsem z toho velice nervózní," podotkl Mareček.

Zatímco 28.572 fanoušků ve Vysočina Areně si průběh nadějně rozjetého závodu užívalo, on jejich pocity nesdílel. "Rozhodně jsem v užívací náladě moc nebyl. Snažil jsem se koncentrovat, abych to nějak na trati a střelnici zvládl," líčil. Nervozita z něj spadla až po střelbě vestoje. "V posledních třech štafetách jsem totiž šel třikrát po 'stojce' na trestné kolo. Takže mi určitě spadl kámen ze srdce," řekl Mareček.

Na střelnici dobíjel jen dvakrát, na trati ale neustál útok Švéda Martina Ponsiluomy a Němce Philippa Nawratha. "Bylo to velice náročné. Dokázal jsem jet jedno tempo a vůbec jsem nedokázal zrychlit. Od půlky závodu jsem toho měl plné zuby, ale myslím, že na to, jak jsem se cítil, jsem to ještě zvládl důstojně," uvedl Mareček.

Pomohl mu čtvrteční start ve smíšené štafetě dvojic s Markétou Davidovou. Předtím vynechal stíhací a vytrvalostní závod kvůli zánětu dutin. "Kdybych ten single mix nejel, tak by to byla velká a dlouhá doba bez jakéhokoliv závodu. A myslím, že tady na tu úžasnou atmosféru se dá připravit jen, že si to člověk několikrát prožije," podotkl.

Věří, že ještě do konce sezony neřekl poslední slovo. Po mistrovství světa jsou na programu závody Světového poháru v Oslu, americkém Soldier Hollow a kanadském Canmore. "Myslím, že základ je velice dobrý, a když teď budeme dobře postupovat, tak se ještě dokážu na závěr sezony dobře připravit," dodal Mareček.

