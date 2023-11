Českým biatlonistům se štafetový závod v Östersundu nepovedl, pro triumf si dojeli Norové

Čeští biatlonisté Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Jonáš Mareček a Adam Václavík skončili desátí ve štafetě v Östersundu. Dominovali favorizovaní Norové, kteří ve Světovém poháru mužskou štafetu ovládli již podeváté za sebou. Češi se vyhnuli trestnému kolu, ale ztráceli v běhu. Zejména lídr týmu Krčmář si v rozhovoru pro Českou televizi stěžoval na špatné lyže.

Krčmář štafetu rozjížděl a hned po první položce ztratil kontakt s čelem, protože netrefil poslední ránu a musel dobíjet. Stejnou bilanci měl při druhé střelbě a předával jako desátý s bezmála půlminutovým mankem. "Dvě páté rány, to by se stávat nemělo. Beru to čistě na sebe, to byly moje chyby," poznamenal.

Zároveň ale cítil hořkost z toho, že ho nepodržely lyže. "To bylo velký špatný. Přišlo mi, že mě někdo drží zezadu na gumě. Mrzí mě to, protože předtím s tím tady problém nebyl, ale tohle nebylo vůbec konkurenceschopné," litoval.

Štvrtecký dobíjel třikrát a posunul české kvarteto na osmou pozici, jenže ztráta narostla o další minutu. Lyže komentovat nechtěl, při střelbě ho trápil velký mráz. "Na ležku jsem byl zmrzlý, dobíjení bylo pomalé a byl jsem rád, že jsem to dobojoval. Na stojku už to bylo lepší," řekl.

Nejspokojenější byl dnes Mareček, který ze svých dvou připravených párů lyží zvolil ten vhodnější. Vleže sice podobně jako Krčmář minul poslední ránu, ale vestoje za méně než 25 sekund vyčistil všechny terče a posunul Česko na sedmou pozici. "Byl jsem příjemně naladěný. Na střelbu jsem se těšil. Škoda té jedné rány, to už jsem se skoro zvedal. Pak jsem spokojený s rychlou stojkou," uvedl.

Finišman Václavík po dvou dobitích vleže ještě držel sedmou příčku, ale vestoje se mu nedařilo. Minul první tři rány a pak při posledním dobíjení dlouho nemohl dostat náboj do komory. Propadl se tak až na 11. místo a v závěrečném okruhu předběhl jen jednu ze tří štafet, které měl bezprostředně před sebou. Česko na desátém místě ztratilo na vítězné Nory přes dvě a půl minuty.

Dominance Norska

Norové si v nejsilnější sestavě i s Johannesem Thignesem Böem v průběhu závodu vypracovali výrazný náskok. Finišman Vetle Sjaastad Christiansen mohl v posledním kole zvolnit a stejně vyhrál o více než dvacet sekund před Francií. Třetí skončili Němci, i když se museli obejít bez nejlepších dvou mužů vytrvalostního závodu Romana Reese a Justuse Strelowa, kteří onemocněli.

Světový pohár v Östersundu bude pokračovat v pátek ženským sprintem.

Kompletní výsledky štafetového závodu – muži