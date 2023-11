Čeští biatlonisté vstoupili do sezony pátým místem ve smíšené štafetě, závod ovládli Francouzi

Smíšená biatlonová štafeta ve složení Michal Krčmář, Mikuláš Karlík, Markéta Davidová a Jessica Jislová doběhla na úvod Světového poháru v Östersundu pátá. Navzdory trestnému kolu vyhrála Francie před Norskem a Itálií. Jonáš Mareček a Tereza Voborníková zahájili novou sezonu Světového poháru 12. místem v závodě smíšených dvojic v Östersundu. Čeští reprezentanti museli na střelnici osmkrát dobíjet, trestnému kolu se vyhnuli. Zvítězili domácí Švédové Sebastian Samuelsson a Hanna Öbergová, na něž Češi ztratili přes minutu a půl.

Smíšená štafeta se dlouho držela v boji o třetí místo, ale před finišmanku Jislovou se po poslední střelbě dostala Itálie a v závěru také Německo. O vítězství soupeřily od poloviny závodu Francie s Norskem, nakonec se radovali Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Justine Braisazová-Bouchetová a Lou Jeanmonnotová.

"Nechala jsem tam úplně všechno, co jsem měla. Mrzí mě spíš ta jedna rána na střelnici, protože pak bych měla dostatečný náskok," řekla České televizi Jislová. "Byl to moc hezký kolektivní výkon a krásný začátek sezony," dodala.

Štafetu rozběhl Krčmář, který dobíjel jen jednou a předával na čtvrtém místě. Karlík se na stojce těsně vyhnul trestnému kolu, navzdory čtyřem chybám čtvrtou příčku udržel. Davidová dobíjela třikrát, Jislová se po bezchybné ležce posunula na třetí místo. Vstoje ale jednou minula a doběhla těsně za čtvrtým Německem.

"Bylo to sakra rychlé, úplně neskutečné tempo od prvního kola. Jsem rád, že jsem to na střelnici dokázal udýchat a ustát," uvedl Krčmář. "Mrzí mě ta stojka, to bylo myslím trochu zbytečné. Vlastně jsem si i trochu myslela, že ta první rána spadne. Docela mě překvapilo, že nespadla. Jsem ráda, že jsem to pak dobila, a na trati jsem byla ráda, že mám s kým jet," řekla Davidová.

Kompletní výsledky závodu smíšených štafet

Mareček s Voborníkovou dvanáctí

Česká dvojice nabrala manko už po první střelbě. Mareček dvakrát dobíjel a po další chybě při položce vestoje předával s více než půlminutovou ztrátou patnáctý. Voborníková na svém úseku opravovala jen jednou, přesto se pořadím neposunula.

Ve druhé části závodu zbrzdily Marečka další dvě chyby vleže, díky stoprocentní "stojce" ale předal Voborníkové štafetu do závěrečného úseku na dvanáctém místě. Rodačka z Vrchlabí ještě na každé položce jednou opravovala, v závěru však předběhla Kanaďanku Emmu Lunderovou a Polku Natalii Sidorowiczovou a dokončila dvanáctá.

K radosti domácích fanoušků zvítězili Samuelsson, Hanna Öbergová. Švédská dvojice byla po prvním úseku kvůli čtyřem chybám Samuelssona sedmnáctá, bezchybná Öbergová ale vzápětí vytáhla štafetu na třetí místo. Ve druhé polovině závodu se Švédové propracovali i díky rychlému běhu do čela a zvítězili o více než třináct vteřin před norskou dvojicí Sturla Holm Laegreid, Juni Arnekleivová. Třetí dojeli s dvěma trestnými koly Francouzi Fabien Claude, Julia Simonová.

Kompletní výsledky závodu smíšených dvojic

Sobotní program v Östersundu pokračuje ve 14:50 závodem klasických smíšených štafet. Češi pojedou ve složení Michal Krčmář, Mikuláš Karlík, Markéta Davidová a Jessica Jislová.