Zimní sporty ONLINE: Yule se v Chamonix zapsal do historie, Adamczyková poprvé nejela velké finále

Sezona nabitá boji na sněhu a ledu je v plném proudu a také tento víkend se máte na co těšit. Běžci na lyžích, sjezdaři, biatlonisté, skokani, sdruženáři, snowboardisté, rychlobruslaři, bobisté a mnozí další, ti všichni usilují o body do svých Světových pohárů. Díky tomuto online přenosu budete mít na Livesport Zprávách všechno na jednom místě a pěkně začerstva.

4. ÚNOR

16:47 – Jarl Magnus Riiber vyhrál potřetí v kariéře takzvané Seefeld Triple, jež je v sezoně bez MS či OH vrcholem sezony v severské kombinaci. Rozhodující třetí závod v Rakousku ovládl norský favorit systémem start cíl před krajanem Jörgenem Graabakem a domácím Stefanem Retteneggerem.

14:15 – Daniel Yule vyhrál slalom v Chamonix a zapsal se do historie Světového poháru. Třicetiletý Švýcar jako první lyžař vyhrál závod technické disciplíny z třicátého místa po úvodním kole. Yule proklouzl do druhého kola jako poslední s odstupem 1,93 sekundy na nejrychlejšího Clémenta Noëla z Francie, od vyřazení ze závodu ho po první jízdě dělilo šest setin sekundy. Po své druhé jízdě pak olympijský vítěz a mistr světa z týmových závodů usedl do křesla pro lídra a postupně sledoval, jak se zbylých 29 soupeřů na měknoucí trati marně snaží jeho čas překonat.

10:50 – Snowboardcrossařka Eva Adamczyková skončila pátá v závodě Světového poháru v gruzínském Gudauri. Po dvou medailových úspěších poprvé v sezoně nepostoupila do velkého finále, ale pak byla nejrychlejší v tom malém. Zvítězila Britka Charlotte Bankesová.

Mužům stejně jako v sobotu kraloval Kanaďan Eliot Grondin, jenž ovládl čtvrtý z pěti závodů v této sezoně. Za ním dojeli Australan Cameron Bolton a Ital Omar Visintin. Všichni tři čeští reprezentanti Kryštof Choura, Jan Kubičík a Radek Houser vypadli ve vyřazovacím předkole, které tentokrát nahradilo standardní kvalifikaci.

10:40 – Slalom Světového poháru v Chamonix rozjel nejlépe domácí francouzský lyžař Clément Noël. Úřadující olympijský vítěz vede po prvním kole o 23 setin sekundy před Norem Timonem Hauganem. Průběžně třetí je s odstupem čtyř desetin vedoucí muž hodnocení disciplíny Manuel Feller z Rakouska.

3. ÚNOR

18:21 – Roman Koudelka neudržel na Světovém poháru skokanů na lyžích ve Willingenu 17. místo z prvního kola a po nevydařeném druhém pokusu obsadil 29. pozici. Závod v dešti a proměnlivém větru suverénně vyhrál Nor Johann André Forfang, jenž v druhém kole vytvořil nový rekord můstku.

17:15 – Roman Koudelka postoupil jako sedmnáctý do druhého kola závodu Světového poháru skokanů na lyžích ve Willingenu. Může tak atakovat své nejlepší umístění v sezoně, jímž je právě 17. příčka z Innsbrucku. Čtyřiatřicetiletý Koudelka, který se do závodu v pátek kvalifikoval jako šestačtyřicátý, skočil v hustém dešti 133 metrů. Úspěšně se tak vrátil k závodům po vynechaném mistrovství světa v letech na Kulmu.

15:55 – Akrobatický skokan na lyžích Nicholas Novak skončil osmý v pátečním závodu Světového poháru v Deer Valley a zaznamenal nejlepší výsledek v českých barvách. Sedmadvacetiletý syn českých emigrantů reprezentuje zemi svých rodičů do roku 2021, ještě jako člen amerického týmu obsadil v roce 2019 životní šesté místo na SP v Číně.

15:21 – Rekordman Jarl Magnus Riiber z Norska vyhrál i druhý ze tří závodů v Seefeldu a míří za celkovým vítězstvím nejen v takzvaném Nordic Combined Triple, ale i v hodnocení Světového poháru sdruženářů. Český reprezentant Jan Vytrval obsadil 47. místo a na rozdíl od pátku nebodoval.

12:30 – Tradiční dálkový závod v běhu na lyžích Jizerská padesátka se příští neděli neuskuteční, pořadatelé museli 57. ročník zrušit kvůli nedostatku sněhu a teplému počasí. Oznámili to na facebooku. Nedostatek sněhu připravil běžkaře o Jizerskou 50 naposledy před deseti lety, tehdy ještě měla lednový termín.

10:30 – Mistryně světa ve snowboardcrossu Eva Adamczyková skončila druhá v gruzínském Gudauri a i ve druhém závodu po návratu do Světového poháru vybojovala stupně vítězů. Ve finále nestačila po těsném finiši jen na vedoucí ženu seriálu Chloé Trespeuchovou z Francie. Jan Kubičík a Kryštof Choura vypadli v osmifinále. Více informací najdete v článku.