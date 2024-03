Parádní dárek k narozeninám. Ledecká po více než dvou letech ovládla závod Světového poháru

Lyžařka Ester Ledecká (28) ovládla v Saalbachu poslední super-G sezony. Olympijská vítězka tak slaví první triumf ve Světovém poháru po více než dvou letech. Malý glóbus má Švýcarka Lara Gutová-Behramiová (32). Česká univerzálka, která kombinuje alpské lyžování se snowboardem, si tak dala perfektní dárek k sobotním 29. narozeninám.

"Tak nějak jsem si to představovala. Jsem hlavně ráda, že už mám veškerou svoji sílu zpátky, že můžu jezdit tak, jak jsem zvyklá a můžu předvést jízdu, kterou bych chtěla. Moc si vážím, že už se cítím dobře. Hlavně musím i poděkovat celému svému týmu. Opravdu jsem moc vděčná, že je všechny mám a mohla jsem jim dát aspoň takový malý dáreček i já," citovaly Ledeckou weby iSport.cz a iDNES.cz.

Ledecká naposledy vyhrála ve Světovém poháru lyžařek sjezd v Crans Montaně v únoru 2022. V této sezoně po návratu po dvou operacích klíční kosti byla dosud nejlépe třetí v superobřím slalomu před třemi týdny v norském Kvitfjellu.

V pátek v Rakousku vybojovala čtvrtý triumf v lyžařském SP, na pódium se probojovala podesáté. Super-G se jí do pátku povedlo vyhrát v prosinci 2020 ve Val-d'Isere. V hodnocení disciplíny se posunula z jedenáctého na konečné šesté místo.

Navíc má Ledecká 24 prvenství na snowboardu a celkem 38 medailových umístění v paralelních disciplínách.

Závodnice si vyzkoušely trať ve středisku Saalbach-Hinterglemm jen ve středu. O den později byl trénink zrušen, protože organizátoři chtěli z preventivních důvodů šetřit trať. Na startu v pátek bylo 21 účastnic.

Ledecká vyrazila s číslem 8. Díky vydařené jízdě ve spodní části tratě byla v cíli první o 45 setin před Němkou Kirou Weidleovou. Na její čas pak neúspěšně útočily i vítězka seriálu Gutová-Behramiová či Rakušanka Cornelia Hütterová, jež rovněž měla šanci vybojovat malý glóbus.

"Nejvíc jsem asi získala ve střední pasáži. Tam to bylo takové skoro obřákové - zleva doprava. Snažila jsem se jet co nejčistěji a hnát do dolů. Myslím, že jsme s Franzem (Gamperem) a Tomášem (Bankem) udělali skvělou prohlídku. Jsem ráda, že je tu mám. Poradili a teď můžeme všichni slavit," řekla Ledecká.

Nejblíže se k Ledecké dostala Brignoneová, po dojezdu ztratila 28 setin. Třetí Lieová zaostala o další dvě setiny a nepomohl jí ani nejrychlejší třetí a čtvrtý sektor. Ledecká zvládla super-G v čase 1:15,94 a jako jediná stlačila čas pod minutu a šestnáct vteřin.

"Federica je skvělá lyžařka. Je neskutečné, jak jezdí obřáky, super-G, je opravdu multifunkční. Jsem moc pyšná, že můžu být s ní na pódiu. Pro mě je to úžasný zážitek a úspěch. Znamená to, že umím taky trochu lyžovat," podotkla Ledecká.

Dvaatřicetiletá Gutová-Behramiová získala v sezoně vedle celkového triumfu v SP druhý malý křišťálový glóbus. Předtím ovládla také hodnocení obřího slalomu. V sobotním závěrečném závodu sezony bude rovněž hájit vedení ve sjezdu.

"Ve sjezdu mám teď natrénováno trochu míň, ale budu dělat, co budu moct, abych byla zase v cíli nejrychlejší. To tak dělám každý závod, občas to vyjde, občas ne," dodala Ledecká.