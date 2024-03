Ledecká zazářila děleným čtvrtým místem v superobřím slalomu SP v Kvitfjellu

Lyžařka Ester Ledecká (28) obsadila dělené čtvrté místo v superobřím slalomu Světového poháru v norském Kvitfjellu a zaznamenala nejlepší výsledek od návratu po zranění klíční kosti. Olympijská šampionka v této disciplíně z Pchjongčchangu 2018 zajela identický čas s Němkou Kirou Weidleovou, od stupňů vítězů ji dělilo 16 setin sekundy. Zvítězila Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, na kterou Ledecká ztratila 29 setin.

"Z té jízdy mám strašnou radost. Moc jsem si to užila. Vím, že tohle říkám až moc často, ale tentokrát jsem si to opravdu užila," řekla Ledecká v nahrávce pro média. Pochválila i organizátory za připravenou trať. "Dva dny tu sněžilo, byla mlha, pršelo, ale oni dali tu sjezdovku do kupy. Klobouk dolů. Musím také poděkovat celému svému týmu. Všichni odvedli perfektní práci. Já mám ještě na čem pracovat, ale řekla bych, že se to teď pohybuje správným směrem," doplnila.

Ledecká zajela nejlepší výsledek v sezoně, překonala osmé místo ze superobřího slalomu v Crans Montaně. V tomto švýcarském středisku byla také naposledy na stupních vítězů. V únoru 2022 tam skončila druhá ve sjezdu.

"Je to skvělý výsledek a hlavně ta jízda byla dobrá. Jsem ráda, že ztráta na první místo je čím dál nižší a posouváme se pořád kupředu," uvedla Ledecká.

Superobří slalom se v Kvitfjellu se jel místo původně plánovaného sjezdu. Předzávodní tréninky, které jsou nutné k absolvování disciplíny, se v minulých dnech nejely kvůli špatné viditelnosti.

Trojnásobná olympijská vítězka Ledecká vyjela na trať se startovním číslem 3. Vydařila se jí především druhá polovina trati a do cíle dojela v do té doby nejrychlejším čase 1:33,81. Před druhou Francouzkou Laurou Gaucheovou měla náskok vteřiny a 54 setin.

"Byla to má úplně první jízda na této sjezdovce. Trochu jsem čekala, že si ji budu moci prohlédnout v tréninkových jízdách ve sjezdu, ale nakonec nám oba tréninky zrušili, kvůli tomu se dnes jelo super-G a šla jsem do toho naostro. Doufám, že si z té jízdy vezmu něco do zítřka. Mám tam nějaké rezervy. S týmem to rozebereme, podívám se na video a řekneme si, kde bych mohla ještě zrychlit," uvedla Ledecká.

Vládla Gutová-Behramiová

O jejím povedeném výkonu svědčily později i časy soupeřek. Českou reprezentantku nesesadila ani Italka Federica Brignoneová, která ztratila dvě setiny sekundy. První závodnicí, která Ledeckou překonala, byla až pozdější vítězka Gutová-Behramiová. Před rodačku z Prahy se nakonec dostaly ještě Rakušanky Cornelia Hütterová a třetí Mirjam Puchnerová. Němka Weidleová se startovním číslem 20 později vyrovnala Ledeckou na čtvrté příčce.

Vedoucí žena celkeového pořadí SP i disciplíny Gutová-Behramiová si připsala osmé vítězství v sezoně a celkově 45. ve Světovém poháru. Druhou Hütterovou porazila o 12 setin sekundy.

Druhý superobří slalom v Kvitfjellu je na programu v neděli.

Kompletní výsledky závodu