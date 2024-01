Strasser vyhrál po Kitzbühelu i noční slalom SP ve Schladmingu, přiblížil se Fellerovi

Německý lyžař Linus Strasser (31) vyhrál noční slalom Světového poháru ve Schladmingu a navázal na nedělní vítězství mezi brankami v Kitzbühelu. Díky druhému triumfu za sebou se na druhém místě hodnocení disciplíny přiblížil Manuelu Fellerovi (31), rakouský lídr dnes v deštivém počasí skončil pátý.

Jednatřicetiletý Strasser, jenž zdejší závod pod umělým osvětlením vyhrál v roce 2022, vedl na sjezdovce Planai už po první jízdě a ve druhém kole svůj náskok ještě zvýraznil. Druhého Nora Timona Haugana z Norska porazil o 28 setin. Třetí skončil už s více než sekundovým odstupem Francouz Clément Noël.

"Dva moc pěkné závody. Už předtím v Kitzbühelu jsem se cítil na lyžích celkem dobře a povedlo se mi to přenést do Schladmingu," řekl Strasser. "Závodění je hodně o psychice, jak se cítíte. Pro mě je teď snadné se soustředit na to důležité, jen na to svoje, jet oblouk po oblouku a všechno ostatní vytěsnit z hlavy. Výhra je vždycky jen ten okamžik, ale je za tím dlouhá a tvrdá práce. Na to jsem pyšný," dodal rodák z Mnichova, jenž ale vyrůstal v Rakousku.

Domácímu favoritovi Fellerovi se úvodní jízda nevydařila a na osmém místě ztrácel na Strassera 1,04 sekundy. Ve finále se Rakušan, jenž v této sezoně vyhrál tři z dosavadních pěti slalomů, i vinou výpadků soupeřů o tři místa posunul. Před Strasserem vede hodnocení slalomářů o 132 bodů.

"Nakonec musím být spokojený, že jsem se i s tou chybou dostal do cíle. Na druhou stranu to bolí, protože třetí místo by bylo na dosah," uvedl Feller.

Výsledky slalomu SP ve Schladmingu