Zklamaná Francie. Teprve podruhé v open éře nemá zastoupení ve 3. kole Roland Garros

Ondřej Jirásek

Francie patří odjakživa mezi tenisové velmoci, ale letošní ročník French Open je pro zemi galského kohouta velkým zklamáním. Teprve podruhé v otevřené éře tenisu nemá komu fandit ve třetím kole domácího French Open. Na pařížské antuce přitom letos startovalo celkem 28 domácích zástupců, nahoru se derou mladé talenty Arthur Fils (18) či Luca Van Assche (19) a velké naděje se vkládaly do světové pětky Caroline Garciaové (29).

Kvantita prostě není všechno. Své by o tom mohli vyprávět čeští tenisoví příznivci. Do hlavní soutěže letošního French Open vstupovalo 14 českých zástupců a do třetího kola se dostala pouze Karolína Muchová, která v pátek odpoledne nastoupí proti Rumunce Irině Beguové a zabojuje o své první osmifinále na pařížské antuce.

Ještě mnohem hůře je na tom ale domácí Francie. Země galského kohouta je odjakživa tenisovou velmocí: Desetkrát Davis Cup, třikrát Billie Jean King Cup, historicky nejvyšší počet titulů na French Open v mužské (38) i ženské dvouhře (30).

Poslední triumfy? Noah a Pierceová

Jenže na domácího šampiona či šampionku čeká pařížské publikum už velmi dlouho. Jako poslední zvedli nad hlavu trofej Yannick Noah v roce 1983 (jako jediný muž v open éře) a Mary Pierceová před 23 lety, také jako jediná od roku 1968, kdy otevřená éra začala.

Letos se k nim z obrovského francouzského tandemu nikdo ani nepřiblížil. To sice není žádná překvapivá zpráva, nicméně tamní fanoušci možná berou jako šokující to, že nemají ve třetím kole letošního ročníku komu fandit, což se stalo teprve podruhé v open éře (ještě předloni).

Na startu mužské dvouhry přitom bylo 18 nadějí a v ženské části turnaje rovných 10 v čele s Caroline Garciaovou. Do toho není zahrnuto nespočet francouzských účastníků, kteří si mohli účast v hlavním losu vybojovat v obou kvalifikacích.

Výsledek tak musí být pro Francouze velkým zklamáním. Kromě spoléhání se na světovou pětku Garciaovou se přitom derou nahoru teenageři Arthur Fils a Luca Van Assche. První jmenovaný dokonce pár dní před startem antukového vrcholu sezony ukořistil svůj první triumf na turnajích ATP.

Šance žije v deblu

Ono už to nebylo slavné ani s postupem do druhého kola. A ve čtvrtek večer zhasla naděje definitivně, když Taylor Fritz na závěr programu na dvorci Suzanne Lenglenové vyřadil Arthura Rinderknecha.

Francie má ale ještě šanci na úspěch v deblových soutěžích. Největšími želízky v ohni jsou Édouard Roger-Vasselin, který tvoří devátý nasazený pár s Mexičanem Santiagem Gonzálezem, a Kristina Mladenovicová, jež je shodou okolností také turnajovou devítkou, ale spolu s Číňankou Shuai Zhang. Mladenovicová navíc obhajuje triumf, loni na pařížské cihle slavila s krajankou Garciaovou.

Zajímavě vypadá i mix. Elixane Lechemiaová s Albanem Olivettim překvapivě v prvním kole vyřadili nasazené jedničky a silně vypadá dvojice tvořená grandslamovými šampiony Nicolasem Mahutem a Su-Wei Hsieh.