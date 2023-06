Dva světové rekordy. Kipyegonová zazářila v běhu na 5000 metrů, slavil také Girma

ČTK

Dva světové rekordy přinesla dnešní atletická Diamantová liga v Paříži. Keňanka Faith Kipyegonová (29) týden po překonání historického maxima na 1500 metrů zaběhla nejrychlejší závod všech dob i na trati 5000 metrů. Etiopan Lamecha Girma (22) výrazně vylepšil 19 let starý světový rekord Saida Saífa Šahína v běhu na 3000 m překážek.

Devětadvacetiletá Kipyegonová je z patnáctistovky dvojnásobnou olympijskou vítězkou, ale pětku na dráze běžela jen dvakrát v roce 2015. Od té doby měl její osobní rekord hodnotu 14:31,95. S přispěním dosavadní světové rekordmanky Letesenbet Gideyové, které nastoupila v závěrečné dvoustovce, z něj nyní ubrala více než 26 sekund. Rekordní čas výkonem 14:05,20 minuty vylepšila o 1,42 sekundy.

Po doběhu nemohla uvěřit, co se stalo. "Jenom jsem si chtěla vylepšit svůj osobní rekord, světový rekord nebyl v plánu. Prostě jsem závodila a chtěla jsem zjistit, co se stane. Když jsem viděla, že je to světový rekord, tak jsem byla hodně překvapená. Prostě jsem běžela za Gideyovou, je to úžasná žena," líčila Kipyegonová. Gideová dosáhla času 14:07,94.

Devětadvacetiletá Keňanka neví, co přijde dál. "Musím to probrat s trenérem a manažery. Teď jsem plná emocí a nevím, co říct. Když bude moje tělo zdravé, všechno je možné," přemítala.

Girma útok na rekord potvrdil

Girma na rozdíl od Kipyegonové už před závodem vyhlásil útok na světový rekord a počínal si famózně. Steeple zvládl v čase 7:52,11 minuty a z výkonu keňského rodáka Šahína, který reprezentoval Katar, ubral 1,52 sekundy. Pokořil ho ve 22 letech po dlouhém sóloběhu. Navázal na úspěch z haly, kde se dostal do čela historických tabulek na 3000 metrů. Osobní rekord na 3000 metrů překážek z loňské Zlaté tretry v Ostravě si vylepšil o 6,57 sekundy.

"Jsem šťastný. Šťastný a velmi hrdý. Cítil jsem se během závodu rychlý a sebevědomý. Světový rekord není překvapení, plánoval jsem ho dnes večer v Paříži překonat. Je to výsledek absolutního odhodlání," řekl Girma, jehož dalším startem bude 27. června Zlatá tretra. Tentokrát v Ostravě poběží patnáctistovku.

Novopečený rekordman ve steeplu zatím čeká na globální titul. V běhu na 3000 metrů překážek skončil druhý na posledních dvou světových šampionátech i olympiádě v Tokiu.

Zářil také Ingebrigtsen

Nejlepší čas historie zaběhl na nemistrovské distanci dvě míle Nor Jakob Ingebrigtsen. Elitní mílař vzdálenost dlouhou 3218 metrů vyzkoušel poprvé a jako druhý v historii ji zvládl pod osm minut. Výkonem 7:54,10 překonal o čtyři sekundy a 51 setin dosud nejlepší výkon Keňana Daniela Komena z roku 1997.

První start v Diamantové lize od roku 2019 neproměnila Sydney McLaughlinová-Levroneová ve vítězství. Světová rekordmanka na 400 metrů překážek vstoupila od sezony na hladké čtvrtce a při náběhu do cílové rovinky vedla, jenže pak ji přespurtovala úřadující vicemistryně světa Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky. Časem 49,12 překonala rekord mítinku, třiadvacetiletá McLaughlinová-Levroneová udržela druhé místo a vylepšila si osobní rekord o více než tři desetiny na 49,71.

Stovku vyhrál Lyles

Stovku bez úřadujícího mistra světa Freda Kerleyho vyhrál jiný Američan Noah Lyles. Díky silnému závěru finišoval za 9,97 sekundy. Olympijský vítěz Marcell Jacobs vstoupil do seriálu po problémech se zády sedmým místem za 10,21 sekundy.

Američan Grant Holloway letos jako první zaběhl 110 metrů překážek pod třináct sekund, zvítězil za 12,98. Výškařská soutěž byla tentokrát bez ukrajinské hvězdy Jaroslavy Mahučichové. Zvítězila stříbrná olympijská medailistka Nicola Olyslagersová z Austrálie, která napotřetí překonala 200 centimetrů a stala se po Mahučichové druhou "dvoumetrovou" skokankou této venkovní sezony.

Výborně zahájila sezonu britská půlkařka Keely Hodgkinsonová. Stříbrná olympijská medailistka a úřadující vicemistryně světa vylepšila vlastní národní rekord o jedenáct setin na 1:55,77 a s velkým náskokem se dostala do čela letošních světových tabulek.