Bronz štafety mě překvapil, řekl reprezentační šéftrenér Sluka. Výkony svěřenců ocenil

Reprezentační šéftrenér Pavel Sluka zhodnotil vystoupení českých atletů na mistrovství světa pozitivně. Překvapila ho smíšená štafeta, která skončila třetí. Při rozhovoru s českými novináři v Budapešti bezprostředně po skončení nedělního programu ocenil, jak se většina českých reprezentantů na vrchol sezony připravila.

Bronzovou medaili vedle mixu na 4x400 metrů získal oštěpař Jakub Vadlejch, který je v poslední době medailovou stálicí na velkých akcích. Do finále se dostali ještě dálkař Radek Juška, jenž skončil sedmý, a nakonec 11. tyčkařka Amálie Švábíková. 10. místem v závodě na 35 kilometrů překvapila chodkyně Tereza Ďurdiaková. "Je to úspěch, jednoznačně. Skvělé mistrovství světa, na němž je hrozně těžké uspět. Je vidět, jak je to globalizované. Dělat finálové umístění je obrovský úspěch a my máme čtyři, takže jsme spokojení," řekl Sluka.

Čeští atleti se ukázali v lepším světle než před rokem v Eugene, kde se na stupně vítězů dostal jen Vadlejch. "Vždycky říkám, že každé finálové umístění je úspěch. Je tam malý krůček být a nebýt v něm. Máme čtyři, takže můžeme být nadmíru spokojení. Máme tři do osmičky, čtyři do 16 a další čtyři umístění, co se dostali do 24 semifinálových bojů. Je to skvělé. A hlavně dvě třetiny mančaftu předvedlo (výkony) na hranici svých možností, což je posun. Atleti se dokážou připravit na světovou soutěž," ocenil Sluka.

Nejpříjemnější překvapení přišlo hned v úvodu šampionátu. "Mixová štafeta, to jsme samozřejmě nečekali. Tím to začalo a pak už jsme jeli na vlně úspěchu. Kuba Vadlejch to zakončil bojovným výkonem, i když asi neměl ten den a myslel výš, ale bronz na mistrovství světa je velký úspěch i pro něj," shrnul šéftrenér.

Přišla i nepříjemná překvapení, jako byl nepostup koulaře Tomáše Staňka do finále nebo kvalifikační nezdar oštěpařek či mílařky Kristiiny Mäki. Sluka v případě zklamání konkrétní být nechtěl. "Je jasné, že všichni neuspějí. Ta třetina, která uspěla míň, to je daň týmu na světové soutěži, ale nerad bych ty lidi jmenoval. Snažili se udělat maximum, nepovedlo se to, tak snad z toho udělají závěry pro další akce a zase se posunou," poznamenal.

Medaili na mistrovství světa získalo 46 zemí. Jednoznačně nejúspěšnější byly s 29 cennými kovy Spojené státy americké. Česko se zařadilo na 37. místo společně s Čínou. Většina výprav, které měly medailisty, získala jedno až dvě pódiová umístění. Nejúspěšnější evropskou zemí byla Británie s 10 medailemi. Například Francie se musela smířit s jedním stříbrem ze štafety a Německo odjelo z Budapešti bez cenného kovu, jeho nejlepším výsledkem bylo čtvrté místo oštěpaře Juliana Webera.

Za rok budou vrcholem olympijské hry v Paříži. Úspěch na MS Sluku před olympiádou naplňuje mírným optimismem. "Ale není to nic, co by nás opravňovalo říct, že znovu tohle předvedeme, protože je to těžké. Olympiáda je zase o něčem dalším jiném a musí všechny tréninkové skupiny napnout maximálně síly. Budeme chtít podpořit skupiny, které na olympiádě můžou uspět," uvedl.

Do semifinále se prosadili mladí běžci, překážkářka Nikoleta Jíchová a na dvoustovce sprinter Ondřej Macík. Ve finále byla třiadvacetiletá Švábíková. Přechod úspěšných juniorů mezi dospělé je ale stále problematický. "Ve výkonnosti juniorské a seniorské kategorie je obrovský rozdíl a trvá několik let, než dozrají a výkonností se tam dostanou. Amálka Švábíková získala medaili na halovém mistrovství Evropy, takže už našlápla do toho. Tady z toho byla trochu nešťastná, ale ani 450 není ve finále vůbec špatné. Jen postup do finále 465, to je nejsilnější kvalifikace v tyči žen v historii, takže úspěch," řekl Sluka.

Směrem k mladé generaci se může dívat i do budoucna. "Úspěchů na mládežnických mistrovstvích jsme měli dost, máme z čeho vybírat. Musíme se zaměřit na ty, kterým budeme věřit, a budeme si říkat, že to jsou ti, kteří by i mezi dospělými se mohli prosadit. Ale ne každý to dokáže, tak to je," dodal Sluka.