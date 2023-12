Zlatá tretra po 13 letech uvidí ženskou stovku, v plánu je také útok na světový rekord

Ženská stovka se po 13 letech vrátí na atletickou Zlatou tretru. Do Ostravy se na ni chystá i polská sprinterská hvězda Ewa Swobodová (26), šestá žena z letošního mistrovství světa v Budapešti. Před domácím publikem by se měla představit kometa uplynulé sezony Karolína Maňasová. V tiskové zprávě to oznámili pořadatelé mítinku zlaté kategorie Kontinentální tour, jehož příští ročník se uskuteční 28. května 2024.

Ženy stovku běžely v Ostravě naposledy 31. května 2011, kdy v čase 10,76 sekundy vyhrála Jamajčanka Veronica Campbellová-Brownová. Příští rok v květnu by k hvězdám startovního pole měla patřit nejlepší Evropanka z budapešťského šampionátu Swobodová. "Bude to moje první Zlatá tretra, tak se velmi těším. Bude to také velmi důležitý start před mistrovstvím Evropy v Římě, kde bych chtěla uspět. Vím, že ostravská dráha je rychlá, a tak mým cílem bude čas pod 11 sekund. Ale prostředí znám, do ostravské haly jezdím trénovat. Věřím, že mně přijedou podpořit i polští fanoušci. Vždyť to nemají daleko," vzkázala Polka.

Impulzem pro zařazení stovky do programu byly letošní úspěchy dvacetileté vítkovické sprinterky Maňasové, která se v červnu výkonem 11,26 zařadila na druhé místo českých historických tabulek hned za legendární Jarmilu Kratochvílovou. "Velmi se na Tretru těším, bude to úžasný zážitek běžet před domácím publikem. Věřím, že bude plno. Příprava běží na plné obrátky a s trenérem myslíme na další zlepšení," řekl česká atletická naděje.

Chybět nebudou ani oštěpaři

K tahákům mítinku by tradičně měly patřit oštěpařské soutěže. Pořadatelé potvrdili start bronzového medailisty z posledního MS a vítěze Diamantové ligy Jakuba Vadlejcha, jehož trenér Jan Železný je ředitelem mítinku. Mezi ženami by neměla chybět aktuálně nejlepší oštěpařka světa Japonka Haruka Kitagučiová, svěřenkyně českého kouče Davida Sekeráka.

Pořadatelé plánují útok na světový rekord v běhu na 10 tisíc metrů. Zatím není jasné, zda to bude v podání žen, nebo mužů. V programu nejkvalitnějšího tuzemského mítinku bude také smíšená štafeta na 4x400 metrů, která v Budapešti přinesla českému kvartetu nečekaný bronz. Organizátoři rovněž ohlásili start olympijského vítěze v běhu na 400 metrů Stevena Gardinera z Baham.

Jediným českým vítězem na letošní Zlaté tretře byl Vadlejch mezi oštěpaři. Ostravský mítink znovu nabídl kvalitní zahraniční konkurenci, jeho účastníci později získali patnáct medailí na MS.