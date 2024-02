Švédskou rallye vede Lappi, šampioni Rovanperä a obhájce Tänak nedokončili 1. etapu

Mistr světa Kalle Rovanperä (23) odstoupil z první etapy Švédské rallye a při návratu do mistrovství světa nemůže počítat s dobrým výsledkem. Druhý soutěžní den skončil předčasně také pro obhájce prvenství Otta Tänaka (36), který havaroval. Vede Fin Esapekka Lappi (33).

Rovanperä po zisku druhého titulu letos v barvách Toyoty startuje jen ve vybraných závodech a v letošní premiéře vyhrál finský pilot páteční úvodní test a i první dnešní rychlostní zkoušku. V průběhu celkově čtvrtého měřeného testu ale vítěz Švédské rallye z roku 2022 a aktuální lídr závodu odstoupil kvůli poškozenému vozu po nehodě.

Konkurent z týmu Hyundai Tänak, který soutěž na sněhu a ledu na severu Evropy ovládl také v roce 2019, havaroval rovněž ve čtvrté zkoušce a po čelním nárazu do sněhové bariéry opustil průběžné třetí místo. Při pomalém přesunu do cíle s ním měl málem kolizi Francouz Adrien Fourmaux. "Bylo to těsné, v rychlé zatáčce, jel jsem skoro 180 kilometrů v hodině," popsal pilot Fordu na webu šampionátu.

Lappi s hyundaiem se do čela pořadí propracoval v dnešní předposlední zkoušce a v čele vystřídal Takamota Kacutu. Před víkendovým programem před Japoncem vede o 3,2 sekundy. Na třetí místo se posunul domácí Oliver Solberg s vozem Škoda Fabia, jehož manko je už 1:20,7 minuty.

Výsledky Švédské rallye