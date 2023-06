Ogier si v Safari rallye jede pro další výhru, mistr světa Rovanperä ale stahuje náskok

Francouz Sébastien Ogier (39) vede keňskou Safari rallye i po druhé etapě, jeho náskok před Kallem Rovanperäm (22) se ale před závěrečným soutěžním dnem ztenčil na necelých 17 sekund. Finský obhájce loňského prvenství a úřadující mistr světa se Ogierovi přiblížil zejména díky poslední dnešní rychlostní zkoušce, v níž osminásobného světového šampiona zpomalily potíže s pneumatikami.

Rovanperä před třináctou erzetou prohrával s Ogierem už o 32 sekund, pak se ale vrátil do hry. "Vloni to tady klouzalo taky, ale letos je to extrém. I na rovinkách to občas bylo až moc, když jste tam dali dvojku. Ale jsme celí, to byl pro dnešek jediný cíl," oddechl si finský jezdec na webu soutěže wrc.com.

V jubilejním 70. ročníku rallye patří třetí místo už s více než dvouminutovým odstupem dalšímu jezdci Toyoty Elfynu Evansovi z Walesu. Martin Prokop je před šesti nedělními měřenými testy jedenáctý, mezi jezdci startujícími s vozy kategorie Rally2 drží třetí pozici.

Výsledky Safari rallye