Cais podruhé bodoval v MS, v Italské rallye dojel desátý. Triumf slaví Neuville

ČTK / Livesport

Český jezdec Erik Cais (23) obsadil desáté místo v Italské rallye a podruhé v kariéře bodoval v mistrovství světa. Lépe dosud skončil jen vloni v lednu v Monte Carlu, kde obsadil deváté místo. Na Sardinii zvítězil Belgičan Thierry Neuville (34), který zopakoval triumfy z let 2016 a 2018. Čtrnácté místo obsadil Martin Prokop (40), jenž stejně jako Cais startoval se Škodou Fabia.

Cais se od prvního dne pohyboval ve druhé desítce pořadí a postupně se posouval vpřed. Ze třináctého místa po sobotě mu do TOP 10 a k zisku bodu pomohly výpadky soupeřů. Z devátého místa nenastoupil do posledního dne Fin Emil Lindholm a v průběhu závěrečné etapy odstoupili z pátého místa nejprve Španěl Dani Sordo a pak i Francouz Adrien Fourmaux, který havaroval v posledním testu.

V pořadí WRC2 obsadil Cais šesté místo. "Jsem spokojený, dojeli jsme na skvělých bodech, což se počítá," uvedl Cais v tiskové zprávě. Se spolujezdcem Petrem Těšínským si zlepšili náladu po nepovedených startech v Chorvatsku a Portugalsku a navázali na dvanácté místo z lednové Rallye Monte Carlo.

I tentokrát se ale potýkali s technickými potížemi. "Měli jsme problém s interkomem, takže jsem jel jednu rychlostní zkoušku jenom na oči. Dostali jsme i defekt, takže to byl očistec. Celý víkend byly šílené podmínky kvůli dešti, takže opravdu náročná rallye. Neděle byla těžká, protože byly mohutné deště. Na power stage jsme startovali jako první, což nebylo jednoduché, ale jsem fakt rád, že jsme dojeli do cíle," líčil Cais.

Neuville k prvnímu vítězství v sezoně nakročil v sobotní druhé etapě, v níž havaroval průběžně vedoucí Sébastien Ogier z Toyoty. Následně zpomalil v té chvíli průběžně druhý Belgičanův týmový kolega Esapekka Lappi, před nímž nakonec Neuville vyhrál s náskokem 33 sekund. Bylo to jeho 18. prvenství v seriálu MS a vyneslo ho na druhé místo průběžné klasifikace.

"Věřili jsme, že můžeme bojovat o vítězství, jenže obzvlášť první den byl náročný, tam jsme ztratili nějaký čas. Ale včera jsme se ocitli ve vedení a potřebovali jsme to dotáhnout do konce. Je to první vítězství týmu v tomto roce, navíc double... Myslíme taky na Craiga (Breena), chtěli jsme vyhrát v Chorvatsku, povedlo se to teď," řekl Neuville.

Odkazoval na britského týmového kolegu, který tragicky zahynul při testování na dubnový závod v Chorvatsku. Neuville tam mířil k vítězství, ale havaroval. Na Sardinii přidal triumf k druhému místu z Mexika a třetím příčkám z Monte Carla a Švédska.

Třetí skončil s bezmála dvouminutovým odstupem na vítěze mistr světa a lídr sezony Kalle Rovanperä z Finska. V průběhu víkendu vyhrál jen dvě rychlostní zkoušky, včetně ale závěrečné power stage, za niž získal pět bonusových bodů.

Ogier se do závodu vrátil s penalizací a obsadil 13. místo těsně před Prokopem, který s osminásobným mistrem světa prohrál i vinou minutové penalizace ze závěru sobotního programu.

Šampionát bude pokračovat od 22. do 25. června Keňskou rallye.

Výsledky Italské rallye