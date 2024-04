Nic není nemožné. Je to jako vyhrát titul, radovaly se basketbalistky Žabin po výhře nad USK

Za velké zadostiučinění označily basketbalistky Žabin Brno vítězství ve druhém ligovém finále nad obhájcem titulu a takřka jedenáct let neporaženým celkem ZVVZ USK Praha. Svěřenkyně trenéra Viktora Pruši porazily doma sedmnáctinásobného šampiona, který útočí na 14. triumf po sobě, 71:69 a ukončily jeho rekordní sérii 301 výher v soutěži. Pivotka Natálie Stoupalová (25) v rozhovoru pro Českou televizi přirovnala úspěch k vyhranému titulu.

"Nic není nemožné. Jsem nejvíc pyšná na náš tým a šťastná. Zasloužily jsme si to. Je to pro nás něco jako vyhrát titul," řekla Stoupalová. "Je vidět, že s nimi můžeme hrát. A výsledek mluví za vše," doplnila pětadvacetiletá hráčka.

Žabiny většinu utkání dotahovaly manko a v závěrečné části ztrácely už 15 bodů (47:62). I za podpory fanoušků ale zápas otočily. Minutu a 13 vteřin před koncem ho dokonaly po trojce Petry Záplatové na 68:66. Záplatová nastřílela 13 bodů, lepší byla v dresu domácích jen Elissa Cunaneová se 17 body.

"Asi bych vám nejraději zařvala do mikrofonu štěstím. Jsem nesmírně šťastná, že jsme to v mé kariéře, kdy USK celou dobu naprosto dominuje, dokázaly a porazily jsme je," uvedla Záplatová. V rozhovoru pro Nova Sport 1 ocenila i atmosféru v hale Rosnička. "Ta byla naprosto skvělá. Fanoušci nás ženou vždy dopředu. Moc jsem si to užila a jsem ráda, že u toho byli s námi," podotkla dvaatřicetiletá rozehrávačka.

V posledních vteřinách uhájily Žabiny vítězství i po neproměněném trestném hodu Ezi Magbegorové, který doskočila Nyara Saballyová. Německá pivotka USK mohla na poslední chvíli vyrovnat a vynutit si prodloužení, jenže koš nedala.

"Nevím, co se mi honilo hlavou. Asi jen to, abychom to dohrály. Věřila jsem, že je to v našich rukou a že to dotáhneme do konce," řekla Záplatová.

Statistiky utkání. Livesport

Brněnský tým navázal na dosud poslední vítězství nad USK z roku 2013. Tehdy zvítězil na jeho hřišti 30. dubna ještě pod názvem IMOS Brno 73:72. "Je to zadostiučinění nejenom této sezony, ale všech sezon předtím. Myslím si, že jsme to trošku čekaly, že by to mohlo přijít, ale nedaly jsme to navenek znát. Vyplatilo se to. Hrálo se tvrdě na obou stranách a co k tomu říct. Vyhrály jsme," uvedla na klubovém webu rozehrávačka Eliška Hamzová.

Žabiny srovnaly stav finálové série na 1:1. Další utkání se uskuteční v pátek v Praze, čtvrtý duel je na programu v neděli znovu v Brně. "Udrželi jsme USK podruhé za sebou pod sedmdesáti body. Je to skvělý pocit. Skončila jedna velká série, ale finále pokračuje. Máme dva tři dny na to si oddechnout, připravit se co nejlépe na třetí a čtvrtý zápas a udělat tohle finále co nejvíc vyrovnané, jak to půjde," řekl asistent trenéra Žabin Michal Martišek.

Utkání USK Praha – Žabiny Brno (pátek 26. dubna, 17:30)