První výhra v kvalifikaci o ME. Čeští basketbalisté zdolali Velkou Británii 90:82

Čeští basketbalisté porazili v Pardubicích v druhém vystoupení v kvalifikaci o mistrovství Evropy v roce 2025 Velkou Británii 90:82 a připsali si první výhru. Úspěch týmu kouče Diega Ocampa před 4812 diváky v Enteria areně zařídil díky double double za 21 bodů a 10 asistencí Tomáš Satoranský (32). Další zápasy čekají český tým 21. listopadu doma s Nizozemskem a o tři dny později se stejným soupeřem venku.

Český celek v pátek prohrál v Řecku 64:72 a Britové na úvod zdolali Nizozemsko 98:94. Na první výhře v boji o šampionát na Kypru, ve Finsku, v Polsku a Lotyšsku se vedle Satoranského podíleli dvouciferným počtem bodů také Tomáš Kyzlink (16) a Martin Peterka (12). Za poražené dal 19 bodů Sacha Killeya-Jones, double double za 17 bodů a 10 doskoků převedl Carl Wheatle a hodně vidět byl se 14 body také Amin Adamu z Olomoucka.

"Je to hodně důležitá výhra, ale upřímně říkám, že to nebyl úplně dobrý basket. Vítězství se počítá, to je pro nás podstatné. Ke konci jsme chtěli hrát ještě trochu na skóre, což se nepovedlo. Výkon nebyl úplně dobrý," řekl novinářů Peterka.

Britové začali zápas trojkami Akwasiho Yeboaha a Killeya-Jonese, Češi za tři a půl minuty dali jediný koš díky Jaromíru Bohačíkovi a prohrávali 2:8. Pak už se Ocampův tým chytil střelecky, ale i tak soupeř dokázal navýšit rozdíl už na devět bodů. Češi odpověděli šestibodovou šňůrou a v závěru úvodní čtvrtiny po trojkách Kyzlinka a Ondřeje Sehnala poprvé vedli 24:23.

Znova na stranu domácích, před zraky po první čtvrtině oceněného bývalého reprezentačního kouče Ronena Ginzburga, překlopil skóre sedmi body v řadě David Jelínek a bylo to 34:30. Po trojkách Satoranského a Peterky už měli Češi náskok osmi bodů. Na snížení Britů odpověděl za tři body Bohačík a po Peterkově efektní přihrávce Satoranský, což znamenalo stav 49:40. Do poločasu ale Britové snížili na rozdíl dvou bodů.

Druhou půli začal košem Martin Kříž, Myles Hesson sice trojkou snížil na 50:51, ale stejnou mincí odpověděl Peterka a navíc i Satoranský s Kyzlinkem a poprvé byl rozdíl dvouciferný. Po přihrávce Satoranského si diváci mohli vychutnat Kyzlinkovu smeč a vedení 66:55, ale Britové do konce třetí části snížili na 62:68.

Ve 32. minutě se trefil z dálky Yeboah a Češi vedli už jen o dva body. Naději na obrat ve skóre nedal týmu kouče Marca Steutela trojkou Satoranský. Domácí drželi odstup a devítibodovou šňůrou odskočili na 81:69. Češi se dostal i do náskoku o 15 bodů, ale Britové se v závěru třikrát trefili z dálky a porážku zmírnili.

Pro kouče Ocampa to byl první domácí soutěžní zápas na české lavičce. "Klíčová je chemie mezi hráči a fanoušky, pro které je důležité, jak jejich tým hraje. Vždycky to bude o tom, jak vychovávat další děti k basketbalu a k tomu potřebujete hráče, jaké tu máme. Chtějí ukázat své odhodlání a oddanost." prohlásil Ocampo.

"Rozhodly doskoky a obrana. Doskočili jsme 19 míčů v útoků, což bylo klíčové. V první půlce se nám dařilo skórovat, ale ve druhé méně a druhé šance byly zásadní. A pořád máme příliš ztrát a právě jejich omezení je klíčové v takových zápasech. V určitých fázích zápasu jsme dobře bránili jeden na jednoho, měli jsme pod kontrolou doskoky, v útoku pak máme dobrou chemii a dobře si přihráváme a s tím budeme dobří," zhodnotil utkání Ocampo.