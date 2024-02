Víme, že jsme na ně měli. Rozhodly detaily, litoval Balvín porážky basketbalistů v Řecku

Ani double double pivota Ondřeje Balvína (31) za 13 bodů a 10 doskoků nezabránil porážce českých basketbalistů při vstupu do kvalifikace mistrovství Evropy v Pireu s domácím Řeckem 64:72. Podle hráče ukrajinského Prometeje měli svěřenci trenéra Diega Ocampa na to, aby favorita skupiny F zaskočili, ale nevyvarovali se v klíčových okamžicích ztrát.

"I v šatně, jak jsme spolu všichni mluvili, jsme byli zklamaní. Víme, že jsme na ně měli. Ale rozhodly detaily. Nejvíc nás potopily ztráty v důležitých momentech. A dávali hodně bodů z druhých šancí, i když měli jen 12 útočných doskoků, což není tak hrozné číslo. Ale dali po nich 15 bodů a to už je fakt hrozně moc," řekl novinářům Balvín.

"Dovolili jsme jim, aby běhali do rychlých protiútoků. Neměli jsme úplně plynulý útok, zvykáme si pořád na nový systém. Ale ani Řekové nevypadali úplně nejlíp, oba týmy spíš bojovaly samy se sebou," podotkl Balvín. Český tým loni převzal po desetiletém působení Ronena Ginzburga Španěl Ocampo, zatímco na lavičce Řecka debutoval kouč Vassilis Spanulis.

Balvín si osm z deseti doskoků připsal v obraně. "To je moje práce, na tohle jsem zvyklý, není to pro mě nic nového. Snažím se to čistit pod košem nejen pro sebe, ale i pro spoluhráče, aby mohli mít doskoky," uvedl Balvín, který svedl řadu soubojů. "To je vždycky. Člověk si nevybere. Buď do vás najíždí, nebo dostáváte loktem nebo do vás strkají. To je všude stejný. Jsem na to absolutně zvyklý," prohlásil 217 centimetrů vysoký hráč.

Ke konci první čtvrtiny si po neproměněném prvním ze dvou trestných hodů stěžoval u rozhodčích na záblesk laseru z hlediště. "To je nová zkušenost. Někdo mi nasvítil do levého oka, byl to jen rychlý problik. V pohodě, jen lehce mě to oslepilo na levé oko. Ale k řeckým fanouškům to patří, nemám s tím problém. Navíc rozhodčí na to hned zareagoval. Všimnul si toho, šel ke stolku a nahlásili, že jestli ještě někdo zasvítí laserem, bude se šestka opakovat. Myslel jsem, že ji budu opakovat i já, ale rozhodčí mi řekl, že nejdřív dají jasné varování a bude to platit až od příští," prohlásil Balvín.