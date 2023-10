Nymburk vstoupil do Evropského poháru FIBA těsnou výhrou na hřišti Bahcesehiru

Basketbalisté Nymburka vstoupili do Evropského poháru FIBA vítězstvím v Istanbulu nad domácím Bahcesehirem 89:88. Svěřenci trenéra Francesca Tabelliniho uspěli i přesto, že ve třetí čtvrtině prohrávali už o 11 bodů. Další zápas čeká bronzový tým uplynulé sezony domácí soutěže za týden ve středu od 18:30 doma proti černohorskému Mornar Baru.

K vítězství pomohl 26 body Ty Gordon, který se stal nejlepším střelcem utkání. Přidal i čtyři asistence. Blízko double double byl Martin Kříž, který zaznamenal 15 bodů a devět doskoků. Porážce Bahcesehiru nezabránilo francouzské duo Jerry Boutsiele s 25 body a sedmi doskoky a Axel Bouteille s 22 body a devíti doskoky.

Nymburk v úvodu vedl 10:5, na což domácí odpověděli sedmibodovou šňůrou a vzápětí vedli i 17:12, ale díky trojkám Luboše Kováře a pěti bodům v řadě Spencera Svejcara hosté získali na chvíli zpět náskok. Na přelomu první a druhé čtvrtiny sice Bahcesehir podruhé získal pět bodů k dobru, ale Nymburk další pasáž ovládl poměrem 19:7 a byl z toho náskok 39:32.

Statistiky utkání. Livesport

Nymburk se držel ve vedení až do 25. minuty. Bahcesehir natáhl celkově čtrnáctibodovou sérii a vedl 68:57. Další minuty ale patřily hostům a na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny otočili na 76:71. Vedení už Nymburk nepustil. Bouteille sice čtyři sekundy před koncem snížil na 85:87, ale výhru pojistil dvěma šestkami Jaromír Bohačík. Phil Scrubb trojkou s klaksonem už jen zkorigoval výsledek.

"Po minulé nepovedené sezoně je to velký výsledek. Je to důležitý vstup do Europe Cupu, protože v konečném zúčtování by se tato výhra mohla hodit. Ukázali jsme, že máme letos na to, abychom to dotáhli k dobrým výsledkům a ke zdárnému konci," uvedl nymburský kapitán Martin Kříž v tiskové zprávě.

Další výsledky

"Do zápasu jsme vstoupili dobře, v poločase jsme vedli. Ve třetí čtvrtině přišel útlum, šlo to na minus 11 bodů, ale jsem rád, že jsme to nezabalili. Naopak jsme se zas vyškrábali nahoru a dovedli to k vítězství. Ukázali jsme, že tým má charakter. Přitáhli jsme obranu, získali jsme míče. Agresivní obrana nám pomohla. Na tom to chceme stavět," dodal Kříž.