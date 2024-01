Boston porazil Indianu a upevnil si pozici lídra NBA, Antetokounmpo zazářil 48 body

Antetokounmpo nasázel 48 bodů, přesto to na výhru nestačilo.

Basketbalisté Bostonu zvítězili v NBA na palubovce Indiany 118:101 a upevnili si pozici lídra soutěže. Ve Východní konferenci se vzdálili svým hlavním pronásledovatelům, druzí Milwaukee Bucks totiž prohráli v Houstonu 108:112 i přes 48 bodů a 17 doskoků Giannise Antetokounmpa (29) a třetí Philadelphia hrající bez nejlepšího střelce ligy Joela Embiida (29) doma podlehla Utahu 109:120.

Indiana vyhrála šest předchozích zápasů, ale tentokrát hráčům Pacers nešla střelba z dálky. Měli v ní jen devatenáctiprocentní úspěšnost. Celtics naproti tomu trefili 16 trojek, z toho polovinu dal Jayson Tatum, autor 38 bodů. Jaylen Brown přidal 31 bodů a společně dotáhli Boston k výhře i přesto, že Celtics brzy přišli o další z opor Kristapse Porzingise, který po šesti minutách utrpěl tržnou ránu v oblasti oka.

"Indiana je dobrý tým, ale když jsme hráli týmový a fyzický basketbal zejména v obraně, tak jsem byli lepší," řekl trenér Bostonu Joe Mazzulla. "Minuli jsme opravdu hodně střel. Boston má velmi dobrou obranu, přesto jsme se dostali k dobrým střelám, jen jsme je neproměnili," litoval rozehrávač Indiany Tyrese Haliburton.

O tom, že týmový basketbal dokáže předčit velký individuální výkon, přesvědčil Houston. Hvězdný lídr Milwaukee Antetokounmpo dominoval na obou koncích hřiště, ale Rockets měli sedm střelců s dvouciferným bodovým příspěvkem, kteří zařídili vedení až o 21 bodů. Bucks v závěru díky Antetokounmpovi dotahovali, ale marně.

"Musíme být lepší. Musíme lépe bránit, více si důvěřovat a musíme být lépe koučovaní. Úplně ve všem musíme být lepší. Musí to začít už od kustoda, který musí naše dresy prát lépe, naši lídři musí být více slyšet, naše lavička musí být lepší, musíme dávat více střel, musíme mít lepší strategii, prostě se musíme zlepšit. Máme na to čtyři měsíce, než začne play off," burcoval tým Antetokounmpo po třetí porážce z posledních čtyř zápasů.

Philadelphii znovu chyběl kvůli zdravotním problémům Embiid a bez nejlepšího střelce se Sixers trápili v útoku. Tyrese Maxey sice dal 25 a Kelly Oubre 24 bodů, ale oba stříleli s úspěšností pod 50 procent.

Utah pod vedením Lauriho Markkanena a jeho 33 bodů vybojoval cennou výhru v boji o play off. Sixers bez Embiida v této sezoně vyhráli jen 2 z 8 zápasů.

New York Knick zvítězili nad Washingtonem 121:105. Julius Randle k tomu přispěl 39 body, Jalen Brunson přidal 33. Knicks se po čtvrté výhře v řadě posunuli v tabulce Východní konference před Indianu na čtvrté místo.

Kompletní výsledky NBA