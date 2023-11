Dončič ozdobil 41 body konec skupinové části NBA Cupu, Dallas i tak v turnaji končí

Basketbalisté Dallasu porazili během posledního dne základních skupin vloženého NBA turnaje Houston 121:115, na jejich vyřazení z nové soutěže to však už nic nezměnilo. Tým tak potěšil aspoň hvězdný Luka Dončič (24), jenž nasbíral 41 bodů, devět doskoků a devět asistencí. Druhou příčku ve Východní konferenci si pojistilo Milwaukee, které vyhrálo v hale oslabeného Miami 131:124.

Dončiče dělil jeden doskok a jedna asistence od 59. triple doublu v kariéře, čímž by dorovnal legendárního Larryho Birda na 9. místě historie. "Někdy Luku bereme jako samozřejmost, což bychom neměli. Je to vítězný typ i chodící triple double," chválil svého svěřence Jason Kidd.

Mavs, kteří ještě ve třetí čtvrtině prohrávali až o devět bodů, výrazně pomohl i Kyrie Irving, jenž 22 bodů z celkových 27 nastřádal ve druhém poločase. Houston měl šest dvouciferných střelců, nejvíc - své sezonní maximum 31 bodů - dal Alperen Sengun.

"Týmu jsem řekl, že jsme sice hráli dobře, ale ne dostatečně chytře na to, abychom vyhráli. Udělali jsme několik hloupých faulů, protože sice můžete být agresivní, ale plácnout někoho při střelbě na trojce není o agresivitě, je to neinteligentní zákrok," nešetřil kritikou trenér Rockets Ime Udoka. Skupinu s Dallasem ovládli s bilancí 3-1 hráči New Orleans.

Další zápasy

Milwaukee vyhrálo svou skupinu bez prohry. Na palubovce Miami, jemuž chyběli Jimmy Butler nebo Haywood Haysmith, řídili výhru Řek Giannis Antetokounmpo s 33 body a 10 doskoky a rozehrávač Damian Lillard s 32 body a devíti asistencemi. Ve čtvrtfinále Bucks čeká New York.

Druhé čtvrtfinále východu obstará duel Bostonu s Indianou. Celtics doma deklasovali Chicago 124:97, proměnili 21 trojek. Nejlepším hráčem vítězů byl s 30 body, 8 doskoky a 6 asistencemi Jaylen Brow.

O posledním postupujícím na západě rozhodl vzájemný duel mezi Sacramentem a Golden State, který domácí vyhráli 124:123, ačkoli ještě minutu před koncem ztráceli pět bodů. Po šestce De’Aarona Foxe zazářil Malik Monk: nejprve těžkou trojkou snížil na rozdíl bodu a 7,1 sekundy před koncem rozhodl. Zápas zakončil s 21 body.

Basketbalisté Warriors k postupu museli vyhrát nejméně o 12 bodů. Shodně 29 bodů Stephena Curryho a Andrewa Wigginse jim nebylo nic platných, navíc se jim zranil Chris Paul. Kings se ve čtvrtfinále utkají s Pelicans, druhou dvojici tvoří Los Angeles Lakers a Phoenix.

Výhra Clevelandu 128:105 nad Atlantou už nic neřešila, domácí Donovan Mitchell nasbíral 40 bodů a 11 doskoků.

