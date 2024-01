Dončičův návrat Dallasu k výhře nepomohl, Mavericks podlehli Lakers. Slaví také Atlanta

Basketbalisté Los Angeles Lakers porazili ve středečním utkání NBA Dallas 127:112 a po druhém vítězství za sebou si upevnili desáté místo v tabulce Západní konference znamenající účast v předkole play off. Hostům nepomohl ani návrat Luky Dončiče (24), který vynechal tři zápasy kvůli zraněnému kotníku. Hvězdný Slovinec se přitom zaskvěl triple doublem za 33 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí.

Lakers o výhře v podstatě rozhodli ve třetí čtvrtině, kterou ovládli v poměru 42:27. Jejich nejlepším střelcem byl s 29 body D'Angelo Russell, jedna asistence chyběla k zisku triple doublu Anthonymu Davisovi, který ještě zaznamenal 28 bodů a 12 doskoků, a nestárnoucí LeBron James přidal 25 bodů a po osmi doskocích i finálních přihrávkách.

Na straně Mavericks se tentokrát příliš nedařilo Kyriemu Irvingovi a Timu Hardawayovi, kteří se v předchozím zápase podělili o 83 bodů. Tentokrát dali každý jen dvanáct a dohromady proměnili pouze devět z 33 střel. Hosté také trefili jen 11 ze 40 trojkových pokusů, samotný Dončič měl bilanci 2-9. "První zápas po návratu byl náročný na nohy. O spoustě těch trojek jsem si myslel, že tam spadnou, a ono ne," konstatoval Dončič.

Ve Východní konferenci drží desáté místo Atlanta, jež po dramatické koncovce porazila Orlando 106:104. díky dvoubodovému koši zároveň se závěrečným klaksonem. Postaral se o něj po individuální akci těžkou střelou přes obránce rozehrávač Dejounte Murray. Osm sekund před koncem po vyrovnávací trojce hostů si Hawks mohli vzít oddechový čas, ale trenér Quin Snyder se rozhodl tuto možnost nevyužít.

"To je vždycky na diskuzi. Vidím to tak, že když si oddechový čas vezmete, obrana se může lépe postavit a navíc může soupeř vystřídat," vysvětlil. Domácí špílmachr Trae Young se nicméně snažil time-out zahlásit, ale rozhodčí ho neslyšeli. "A tak jsme se jen rozestoupili a nechali Dejounteho udělat, co je potřeba," uvedl Young.

Murray závěrečnou akcí završil svoji bilanci v utkání na 26 bodů. "Tahle liga je o tom, jestli proměníte, nebo ne. A já vždycky chci svoji další střelu dát," řekl nejlepší střelec Hawks v zápase. Stejný počet bodů nastřílel v týmu Magic Paolo Bancher.

Druhý tým Východní konference Milwaukee bez Janise Adetokunba utrpělo debakl 95:135 v Clevelandu, který uspěl pošesté za sebou. V dresu Cavaliers se třicetibodovými výkony blýskli Georges Niang (33) a Donovan Mitchell (31). Domácí drtili soupeře z protiútoků a dominovali při zakončení z podkošového prostoru. "Těžká noc, ale musíme se z porážky poučit a příště najít energii už při rozskoku. Ne jako dnes," řekl trenér Bucks Adrian Griffin.

Nejlepší tým ligy Boston potvrdil roli favorita proti San Antoniu a tým z chvostu Západní konference porazil 117:98. Domácí Celtics trefili 18 trojek proti soupeřovým sedmi, lídrem byl Jayson Tatum s 24 body. Střeleckou statistiku zápasu ovládl se 27 body hvězdný nováček v týmu Spurs Victor Wembanyama.

Už bez Pascala Siakama, který byl vyměněn do Indiany, zazářilo Toronto, které už v poločase vedlo nad Miami o 35 bodů a nakonec zvítězilo 121:97. S 28 body vedl kanadský tým Gary Trent, Raptors trefili 20 trojek a rázně ukončili sérii čtyř porážek.

Tabulka NBA