Fantastický Curry se v NBA zaskvěl 11 trojkami. Golden State se přiblížili play off

Fantastický Curry se v NBA zaskvěl 11 trojkami. Golden State se přiblížili play off

Ostrostřelec Stephen Curry (35) se v NBA zaskvěl jedenácti trojkami a byl strůjcem vítězství basketbalistů Golden State 131:109 nad Indianou. Rozehrávač zaznamenal ve čtvrtečním utkání v Indianapolisu 42 bodů, a to pouhý den poté, co jich proti Philadelphii dal jen devět. Warriors se po třetí výhře za sebou bezprostředně přiblížili v tabulce Západní konference k Utahu, který drží poslední postupové místo pro play off.

"K jistotě play off máme před sebou stále ještě dlouhou cestu. Musíme mít v hlavách to, že nestačí jen přijít a myslet si, že se zápas vyhraje sám," řekl Curry. V utkání odehrál jen 30 minut a proměnil 15 z celkem 22 střeleckých pokusů, zpoza tříbodového oblouku jen pětkrát minul. Už po prvním poločase měl na kontě 29 bodů.

"Curry se trefoval, ale oni nás porazili hlavně tvrdou hrou, protože my jsme fyzicky nehráli. Nebylo to hezké, prohráli jsme každou čtvrtinu," konstatoval kouč Indiany Rick Carlisle, v jehož týmu byl nejlepším střelcem s 16 body Pascal Siakam.

Utah prohrál ve Phoenixu 115:129. Domácí uspěli i bez druhého nejlepšího střelce týmu Devina Bookera. Kevin Durant ke třetímu vítězství Suns za sebou přispěl 31 body, Bradley Beal jich přidal 30.

Doma neuspěli ani nepatrně lépe postavení sousedé Jazz v tabulce Los Angeles Lakers. Navzdory 32 bodům Anthonyho Davise či 27 LeBrona Jamese podlehli mistrovskému Denveru 106:114. Hosty vedl s 29 body a 11 asistencemi Jamal Murray.

Nuggets mají nadále nejlepší bilanci v Západní konferenci společně s Minnesotou, která zvítězila pro změnu v hale Milwaukee 129:105. Největší zásluhu na tom měl autor 26 bodů Anthony Edwards.

Střelecké statistiky čtvrtečního programu ovládl autor 49 bodů Jerami Grant, ale jeho příspěvek nakonec Portlandu proti Detroitu nestačil. Nejslabší tým ligy zvítězil v hale soupeře 128:122 po prodloužení a teprve podruhé v sezoně si připsal dvě výhry za sebou. Lídrem Pistons byl s 27 body a 22 doskoky Jalen Duren. Grant sice otevřel skóre prodloužení, další body ale Trail Blazers nepřidali. Pistons si k teprve osmé výhře v sezoně pomohli 16 tříbodovými koši.

Luka Dončič dovedl Dallas k vítězství 122:108 v hale New York Knicks. Hvězdný Slovinec zaznamenal 39 bodů, 11 asistencí a 8 doskoků. V domácím týmu předvedl Donte DiVincenzo 36 bodů, triple double za 23 bodů, 12 asistencí a 10 doskoků si připsal Josh Hart.

Tabulka NBA