Dončič nepolevuje, nastřílel 45 bodů a dovedl Dallas k další výhře. Triple double zapsal Jokič

Hvězdný slovinský basketbalista Luka Dončič (24) dovedl Dallas k výhře 131:129 nad Orlandem se 45 body, 15 asistencemi a devíti doskoky. Magic přitom v poločase vedli 77:61, ale pak nestačili na smršť Dončiče s Timem Hardawayem. Čtrnáctý triple doube v sezoně NBA předvedl Nikola Jokič (28). Lídr mistrovského Denveru při výhře nad Milwaukee 113:107 zapsal 25 bodů, 16 doskoků a 12 asistencí.

Jokič pokazil kouči Milwaukee Docu Riversovi debut na lavičce Bucks, na níž v minulém týdnu nahradil Adriana Griffina. Rivers, jemuž patří s 1097 vyhranými zápasy devátá příčka v historickém pořadí trenérů v lize, sledoval marnou snahu svého týmu, i když soupeři dovolil pouze čtyři trojky z 18 pokusů.

V dramatickém souboji si týmy vyměnily devětkrát vedení. "Takové zápasy miluju: hrát pod tlakem a při vyrovnaném průběhu. To je přesně důvod, proč hraju," uvedl srbský pivot Jokič poté, co svému trenérovi Michaelu Maloneovi pomohl k 400. vítězství na lavičce Nuggets. Pětatřiceti body přispěl k výhře Jamal Murray, aniž by proměnil jedinou trojku. Bucks nestačilo 29 bodů Giannise Antetokounmpa.

Dončič s Hardawayem se postarali ve druhém poločase o 54 bodů ze 70 týmu Dallasu, jenž předvedl nejlepší úspěšnost střelby v sezoně - přes 62 procent. "Měli nás v první půli výborně přečtené, ale o pauze jsme si o tom promluvili a pak určili ráz zápasu," řekl Hardaway.

Další zápasy

Basketbalisté Lakers prohráli v Houstonu 119:135, v průběhu zaostávali až o 30 bodů. Nestačilo jim ani 23 bodů tří hráčů: D'Angela Russella, LeBrona Jamese a Anthonyho Davise, jenž přidal 10 doskoků. Domácí vedl Jalen Green s 34 body a 12 doskoky. "Připadalo mi, že se dnes ani moc nestaráme o to, jak to dopadne," litoval James.

Sedmý triumf v řadě a třináctý z posledních 15 utkání vybojoval New York, vyhrál v Charlotte 113:92 a polepšil si na čtvrté místo Východní konference. Při absenci zraněného Juliuse Randlea vedl Knicks Jalen Brunson s 32 body.

O další zápas kvůli problémům s kolenem přišel také nejužitečnější hráč minulé sezony Joel Embiid a Philadelphia bez něj prohrála v Portlandu 104:130. Boston doma zdolal New Orleans 118:112 i díky 28 bodům, 10 doskokům a osmi asistencím Jaysona Tatuma. Při výhře 118:105 v Miami našel nečekaného hrdinu Phoenix: Eric Gordon přestřílel Kevina Duranta, Devina Bookera i Bradleyho Beala a vedl Suns coby náhradník s 23 body včetně pěti trojek.

