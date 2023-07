Hanzlík v Gironě pokračovat nebude. Příští rok se znovu pokusím o NBA, říká

Za velkou školu označil basketbalista Ondřej Hanzlík (21) uplynulou sezonu ve španělské Gironě, s níž si poprvé zahrál elitní ACB Ligu. Nové zkušenosti získal i pod vedením krajana a asistenta trenéra Luboše Bartoně (43). Kde ale bude český rozehrávač nastupovat v příští sezoně, zatím neví. V létě také stáhl přihlášku z draftu NBA a prohlásil, že se pokusí zabojovat znovu za rok. Nyní se připravuje s národním týmem na srpnovou olympijskou předkvalifikaci pod vedením nového trenéra Diega Ocampa.

"Sezona v Gironě pro mě byla velká škola. Byla to má první sezona v ACB Lize. Byl to velký skok a obrovská zkušenost," uvedl Hanzlík. "Navíc jsem tam byl s Lubošem Bartoněm, který mi v roli asistenta trenéra hodně pomáhal. Vždycky je lepší, když je tam s vám nějaký krajan, se kterým se mohu pobavit. Určitě mi hodně pomohl. Stejně jako majitel a legenda španělského basketu Marc Gasol."

Hanzlík hostoval v Gironě z Baskonie. Zasáhl do 22 zápasů a měl průměr 2,1 bodu na utkání. Girona obsadila 15. místo a udržela se v nejvyšší soutěži. "Uvědomil jsem si, jaké je to hrát na top levelu v evropském basketu. Jak je to tvrdé, fyzické a rychlé. Nastavil jsem si to v hlavě a snažil se zlepšovat. Musím v tom dál pokračovat," podotkl Hanzlík a do budoucna chce hlavně zesílit a zrychlit v obraně.

Hanzlíkovy osobní statistiky. Livesport

Přestože s ním byli kluboví představitelé spokojení, v další sezoně už Hanzlík v Gironě nastupovat nebude. "V Gironě pokračovat nebudu, ale další angažmá zatím nevím. Vracím se do Baskonie, kde mám ještě kontrakt a dál uvidíme."

Po sezoně podal Hanzlík také přihlášku na draft NBA, později se ale odhlásil. Pokusí se uspět až příští rok, kdy bude mít více zkušeností. "Byl jsem v Americe na workoutech a poté i na kempu v Trevisu. Nakonec jsme se s agentem rozhodli odhlásit," vysvětlil. "Mám ještě možnost příští rok. Směřujeme to raději na něj. Chci do té doby nabrat více zkušeností a jít více připravený. NBA určitě zůstává dál mým cílem."

Hanzlíka nyní čeká příprava s národním týmem na předolympijskou kvalifikaci. Basketbalisté odehrají pod vedením nového trenéra Diega Ocampa přípravné zápasy v Portugalsku, v Brně a do olympijské předkvalifikace zasáhnou od 12. srpna. "Věřím, že se nám bude dařit a uspějeme," podotkl Hanzlík.