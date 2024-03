Krejčí mohl být v NBA za hrdinu, trojku v závěru ale minul a Atlanta těsně prohrála

Basketbalista Vít Krejčí (23) mohl prožít zatím nejslavnější okamžik své kariéry v NBA. V posledních vteřinách zápasu na palubovce Utahu vystřelil trojku, jenže trefil jen obroučku a Atlanta prohrála těsně 122:124. Český reprezentant odehrál 29 minut a zaznamenal dva body a dvě asistence.

Atlanta celou poslední čtvrtinu dotahovala náskok soupeře. Dvě minuty před koncem vedl Utah o osm bodů, pak ale nedal už ani bod a Hawks měli šanci. Dejounte Murray, který dal předtím osm bodů v řadě a celkem 33 bodů, však dvakrát minul a při poslední akci byl zdvojený. Rozhodl se tak raději přihrát na Krejčího, který neváhal a vystřelil, ale míč skončil na obroučce.

Krejčí strávil na hřišti dost minut, ale pracoval především pro tým a do zakončení se ve druhé půli dostal teprve podruhé. Svůj jediný koš dal na začátku zápasu po brejku a smeči.

"Odvedli jsme dobrou práci v tom, že jsme dodrželi taktiku a dostali jsme se zpět do zápasu. Mohli jsme vyhrát," řekl trenér Atlanty Quin Snyder. "Murray zvolil správně a našel pro nás volnou střelu. Vít už neměl moc času něco vymyslet. Měl dobrou pozici, jen to neproměnil. To se stává. Ale jsem rád, že si ji vzal. Vít byl dlouho zraněný a teď se snaží dostat zpět do rytmu. Potřebujeme, aby byl efektivnější, ale věřím, že na to má. Předvádí hodně báječných věcí," dodal.

Pokud by se Krejčí trefil, zapsal by se do historie jako první Čech v NBA s vítěznou střelou. Něco takového se nepovedlo žádnému z jeho čtyř předchůdců.

Další zápasy

Obhájce titulu Denver pokračuje ve své vítězné jízdě a uspěl pojedenácté z posledních 12 zápasů, když zdolal San Antonio 117:106. Nikola Jokič k výhře pomohl 31 body. "To co umí, nedokáže nikdo jiný. Je úžasný, fantastický" ocenil srbskou hvězdu trenér poraženého týmu legendární Gregg Popovich. Nuggets se nadále drží v čele Západní konference o výhru před Oklahomou City.

Šance na první místo se naopak vzdaluje Los Angeles Clippers, kteří prohráli 104:112 v New Orleans a na Denver ztrácejí ze čtvrté pozice už pět výher. Pelicans, kteří se na Clippers dotahují z pátého místa, za výhrou táhl 34 body Zion Williamson.

Kompletní výsledky zápasů NBA